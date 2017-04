Kiásták az egyiptomi alvilág istenének koponyáját

Mintegy 40 millió évvel ezelőtt egy kistermetű, ám éles fogakkal megáldott bestia állt az Afrikai tápláléklánc csúcsán. Koponyája az egyiptomi isten, Anubisz fejére emlékeztetett - írja a leletet bemutató új tanulmány.

A most leírt faj a Masrasector nananubis tudományos nevet kapta az egyiptomi hitvilágban az alvilág és a holtak oltalmazójaként ismert Anubisz után.

Akárcsak az említett isteni lénynek, a most felfedezett faj képviselőinek is hosszú és keskeny koponyájuk volt – olvasható a Live Science cikkében. Ezen kívül az ősi ragadozónak rókaszerű lábai is voltak, amiknek köszönhetően gyorsan tudott mozogni. Étlapján kis és közepes termetű emlősök szerepeltek.

A mai hiénák távoli rokona

A Kairó közelében talált koponyák, állkapcsok, és végtagcsontok alapján a kutatóknak sikerült rekonstruálnia, hogy a félelmetes emlős mivel táplálkozott, hogyan üldözte prédáját és milyen kapcsolatban voltak egymással Afrika egykor élt ragadozói.

Ezekből kiderült, hogy a Masrasector nananubis az emlősök osztályának egy kihalt csoportjába, a Hyaenodon nemzetségbe tartozott. Nevükkel ellentétben a Hyaenodon csoport tagjai csak távoli „unokatestvérei" a modernkori hiénáknak.

„A Hyaenodon nemzetségbe tartozó fajok csúcsragadozóknak számítottak Afrikában a dinoszauruszok kihalása után" – írta Matthew Borths, az Ohiói Egyetem paleontológusa a kiadott sajtóközleményben. Sajnos a csoport tagjainak idáig csak néhány fosszilis maradványát sikerült feltárni, ezek alapján elmondható, hogy nagyjából 10-60 millió év között megtalálhatóak voltak Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Afrikában is.

A tudósok a Masrasector nananubis maradványait most a többi Hyaenodon csontjaival vetik össze, hogy pontosabb képet kapjanak az ősi állatok fejlődéséről és ökológiai szerepéről. Az eredményeket a PLOS ONE című tudományos folyóiratban közölték.