A dániai Aarhusi Egyetemen dolgozó nyolc bébibálnát és két anyaállatot vizsgált, hogy többet megtudjanak a rejtélyes suttogó hangról.

"Nagyon meglepődtünk, mivel a hosszúszárnyú bálnák előszeretettel éneklik hosszú dalaikat. Az anyaállat és borja közötti kommunikációt megfigyelve azonban azt tapasztaltuk, hogy gyakran teljesen csendben vannak, vagy csupán nagyon gyenge jeleket bocsátanak ki – mondta az egyik kutató.

Úgy gondolják, anyák és borjaik azért kommunikálnak eltérő hangon, hogy ne vonzzák magukhoz a gyilkos bálnákat vagy a hím hosszúszárnyú bálnákat.

A hosszúszárnyú bálnák a sarki tengerek lakói, de télen trópusi vizekre költöznek. Évente vándorolnak táplálkozási és szaporodási helyük között.

A hosszúszárnyú bálna a legnagyobb bálnafaj, elérheti akár a 13-14 métert is, testtömege pedig 40 tonna. Nevét hosszú mellúszóiról kapta.

A 18. századig gyakran vadászták zsírjáért és húsáért, előbbit olajlámpásokba és gyertyaöntéshez használták. Sziláiból gombokat gyártottak, csontjaiból pedig használati tárgyakat készítettek.

Manapság 80 ezer példány él belőlük, tehát fajvédelmi szempontból nem számít fenyegetettnek, köszönhetően a bálnavédelmi programoknak. A bálnavadászatot 1966-ban tiltották be, ekkorra már mindössze 5000 példány élt világszerte. A vadászati tilalom most is érvényben van, fokozott felügyelet mellett csak bizonyos területek mentesülnek alóla.