Aknamező védi a falklandi pingvineket - de már nem sokáig

A Falkland-szigeteken telepített aknamezők eredeti célja a brit katonák likvidálása volt. A falklandi háború óta eltelt több mint 35 év alatt azonban gyakorlatilag természetvédelmi területekké váltak a pingvinek számára. Most azonban eljött az otthonuk aknamentesítésének az ideje, jelentette Matthew Teller, a BBC tudósítója.

A gyönyörű, homokos Yorke Bay, amely közvetlenül Stanley, a Falkland-szigetek fővárosa előtt terül el, valaha népszerű pihenőhely volt. 1982. április 2-a hajnalán azonban argentin tengerészeti kommandósok szálltak partra, hogy előkészítsék a teljes inváziót.

Mire a britek 74 nap múlva visszafoglalták Stanleyt, 907 ember vesztette életét, főként az argentin oldalon.

Elaknásított part

A megszállás alatt az argentin haderő egyik első művelete volt, hogy több tízezer aknát telepítsen a műveletlen vidékre. Ezzel akarták lelassítani a brit ellentámadást, különösen a Stanley körüli partvidékről érkezőket, például Yorke Baynél.

Szerencsére az aknák nem okoznak gondot a pingvineknek, legalábbis a kistermetű Magellán- és szamárpingvineknek, amelyek a Yorke Bayen élnek. „Úgy tűnik, nem elég nehezek ahhoz, hogy aktiválják a robbanószereket" – mondta Esther Bertram, a falklandi természetvédők titkára.

Pingvinparadicsom

A kerítések mögött, amelyek az emberek védelmét szolgálják, nehogy az aknamezőre lépjenek, a pingvinek évtizedek óta békében és nyugalomban élnek robbanékony területükön. Körülöttük visszanőtt az eredeti növénytakaró is.

A pingvinek számára azonban nehéz napok jönnek. Annak ellenére, hogy a szigeten élő mintegy 3000 lakos többsége is úgy véli, felesleges eltávolítani az aknákat, hiszen jól körül vannak zárva a veszélyes területek, és soha egyetlen baleset sem történt, egy nemzetközi egyezmény erre kötelezi a brit kormányt.

Kötelező aknamentesítés

Az 1997-es ottawai aknatiltó egyezmény előírja az aláíróknak, hogy meg kell tisztítaniuk az aknáktól a felségterületükhöz tartozó területeket. Így a brit kormánynak nincs más választása, fel kell szedniük az aknákat.

2009 óta a brit kormány már több tízmillió fontot költött a Falkland-szigetek aknamentesítésére. Az aknamentesítők – akik zöme Zimbabwéből jött, ahol nagy tapasztalatokat szereztek saját országuk aknátlanításában – eddig hétmillió négyzetmétert (zömmel kopár vidéki területeket) szabadítottak meg a robbanószerektől.

Most azonban elérkeztek a legkényesebb természetvédelmi területekre, ahová a Yorke Bay is tartozik. Itt különösen nehéz feladat vár rájuk.

Megmaradnak a pingvinek?

Az aknákat annak idején a homokdűnék tetejére telepítették, de az idők folyamán a dűnék arrébb vándoroltak, és elmozdították az aknákat is. Úgy tűnik, hogy ezeket nem lehet eltávolítani anélkül, hogy jelentősen ne háborgatnák a vidék ökoszisztémáját, beleértve a pingvinek fészkelőhelyeit is. Úgy tervezik, hogy télen végzik majd a munkát, amikor nincsenek ott a madarak, de a fészkelőhelyeik nagy része így is károsodik.

De nem is ez a legnagyobb probléma. Már most is évi 50 000 turista özönlik a szigetekre, hogy megnézze a még viszonylag érintetlen vadvilágot. Ha Yorke Bayre is újra szabad lesz a bejárás, akkor a pingvinek sorsa valószínűleg megpecsételődik a Falkland-szigeteken.