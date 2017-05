Nyoma veszett a Bermuda-háromszög felett eltűnt kisgép utasainak

Május 15-én, hétfőn, helyi idő szerint délután kettő óra tíz perckor a miami körzeti légi irányítás hirtelen elvesztette a radar és rádiókapcsolatot azzal a túragéppel, amely Puerto Ricóból szállt fel, floridai úti céllal. A gép, fedélzetén négy fővel, a Bahama-szigetek közelében, a hírhedt Bermuda-háromszög térségében tűnt el.

Eseménytelen repülés közben veszett nyoma a kisgépnek

Hétfőn, helyi idő szerint délelőtt 11 órakor kapott felszállási engedélyt a Puerto Ricó-i Borniquen repülőtéréről a floridai Titusville-be tartó, N220N lajstromjelű két hajtóműves, Mitsubishi MU-2B típusú túragép.

A gép fedélzetén négy személy, a jó nevű New York-i Skylight Group divatcég alapító- vezérigazgatója, a 40 éves Jennifer Blumin, valamint két kisfia, továbbá a repülőgép pilótája, az 52 éves Nathan Ulrich tartózkodott.

A repülési terv szerint a gépnek Titusville-ben kellett volna landolnia.

A tervezett repülési útvonal térségében hétfőn ideálisak voltak a meteorológiai körülmények. A Skylight Group tulajdonában álló üzleti géppel – eseménytelen repülés után - helyi idő szerint délután kettő óra tíz perckor szakadt meg az összeköttetés, a Bahama-szigetekhez tartozó Eleuthrea térségében.

A Fightradar adatai szerint a rádióösszeköttetés megszakadásának pillanatában a gép FL 240-es utazómagasságon (a repülési szakzsargonban használt Flight Level 240-es magasság 24 ezer láb, azaz mintegy 6 440 méteres repülési magasságot jelent, a szerk.) és 300 csomó (556 km/órás) sebességgel repült.

A miami körzeti légi irányítás hirtelen vesztette el a kapcsolatot a géppel,

és mielőtt a MU-2B eltűnt volna a radarernyőről, a repülőgép fedélzetéről az eddigi hírek szerint sem vészhelyzetet, sem pedig rendkívüli repülési eseményt nem jelentettek.

A megtalált roncsok "repülőgép-törmeléknek" tűnnek

A gép eltűnése után beérkezett riasztásra az Egyesült Államok Parti Őrsége 7. körzetének ( U. S. Coast Guard's 7'th District) kutató-mentőhelikoptere szállt fel a roncsok, és az esetleges túlélők felkutatására. Több órás keresés után a mentőhelikopter személyzete Eleuthreától 25 kilométerre, az óceán felszínén sodródó roncsdarabokra lett figyelmes.

A parti őrség hajót küldött a helikopter által jelzett körzetbe az apró roncsdarabok, és az esetleges emberi maradványok összegyűjtésére.

„ A megtalált roncsok repülőgép-törmeléknek tűnnek" – fogalmazott egyelőre még óvatosan a sajtónak Eric Woodall harmadtiszt, a parti őrség 7. kerületi szóvivője.

A szóvivő megerősítette, hogy nem akadtak sem túlélőkre, sem pedig emberi maradványokra,

így a gép utasait egyelőre eltűntként kezelik. A megtalált roncsdarabokat elszállították, hogy ezeket alapos szakértői vizsgálatnak vessék alá.

Néhány évtizede került csak az érdeklődés középpontjába

A 2017. május 15-i légi katasztrófa eddig a legutolsó azoknak a nem egyszer rejtélyes hátterű baleseteknek a hosszú sorában, amelyek az úgynevezett Bermuda-háromszögben, azaz az Atlanti-óceán Puerto Rico, a Floridai-félsziget déli csücske, és a Bermuda-szigetek által határolt térségében történtek az elmúlt bő másfél évszázadban.

A Bermuda-háromszög mint fogalom igazán csak 1974-től vált ismertté

a nagyközönség körében, ebben az évben jelent meg ugyanis Charles Berlitz nagy visszhangot kiváltó, The Bermuda Triangle (A Bermuda-háromszög) című könyve, amelyben az amerikai szerző a térségben történt, szerinte többnyire megmagyarázhatatlan hátterű titokzatos eltűnési eseteket gyűjtötte össze.

A Bermuda-legendák eredete történetileg azonban még ennél is korábbra, 1950-re datálódik. Ekkor, szeptember 16-án jelent meg E. Johnson amerikai újságíró cikke az Associated Pressben, amely – tárgyi tévedésektől sem mentesen - az 1950 áprilisában, Jacksonville magasságában nyomtalanul eltűnt Sandra teherhajó esetét boncolgatta. Maga a Bermuda-háromszög elnevezés Vincent Hladis 1964-ben publikált cikkének címéből származik.

Még Spielberget is megihlette a 19-es repülőraj rejtélye

Az Atlantisz-kérdést is vehemensen kutató Berlitz által dokumentált történetek közül,

az 1945 decemberében nyomtalanul eltűnt 19-es repülőraj esete vált a leghíresebbé,

amely még Steven Spielberg nagy sikert aratott, Harmadik típusú találkozások című mozifilmjében is feltűnt.

Az amerikai haditengerészet öt Grumman TBF Avenger típusú torpedóvető gépe 1945. december 5-én délután 14 óra 10 perckor, kiváló repülési körülmények között szállt fel gyakorlórepülésre a Fort Lauderdale-i katonai repülőtérről, Charles C. Taylor hadnagy, repülőoktató parancsnoksága alatt. Berlitz interpretálása szerint 15 óra 45 perckor érkezett tőlük az első olyan üzenet,

amelyben a kötelékparancsnok azt jelentette az irányításnak, hogy nem tud tájékozódni,

és nem látják a szárazföldet, holott a repülési terv szerint már meg kellett volna kezdeniük a leszállást.

A Fort Lauderdale-i torony 16 óra 25 perckor vette Taylor hadnagy utolsó üzenetét: „ Fogalmunk sincs, hol vagyunk. A támaszponttól körülbelül 225 mérföldnyire északkeletre kell lennünk... olyan mintha...« - és itt megszakadt az adás. A raj keresésére 19 óra 27 perckor felszállt Martin Mariner hidroplánnal nem egészen félórával később, 19:50-kor szakadt meg az összeköttetés.

A hivatalos vizsgálat konklúziója szerint Taylor hadnagy egyszerűen eltévedt a rajával,

és az üzemanyag kifogyása miatt zuhantak le.

Az irányítással folytatott beszélgetést rögzítették, és a Berlitz által fentebb idézett mondatokat nem tartalmazta a szalag, ellenben Taylor hadnagy a rádióiránytű megbolondulására, elromlására panaszkodott, így egyértelmű, hogy a pilóták navigációs problémával küzdöttek.

A Martin Mariner kutatóhidroplán eltűnésének körzetében haladó teherhajó kapitánya

egy robbanásra utaló tűzgömb észleléséről adott jelentést,

nagyjából abban az időpontban,amikor a repülőgéppel megszakadt az összeköttetés. Mindenestre tény, hogy az öt Avenger maradványa soha nem került elő.

Mindörökre nyomaveszett az utasszállítónak

A Bermuda-legendárium egy másik ugyancsak híressé vált esete a Star Ariel eltűnése.1949. január 17-én szállt fel a Bermudáról a Star Ariel nevű Avro Tudor-IV. típusú 32 üléses négymotoros utasszállító gép, amely a jamaicai Kingstonba tartott.

A gép az öt és félórás útra tízórai repülést biztosító üzemanyagot tankolt fel.

Az időjárás nyugodt és csendes volt, ideális a repüléshez.

A gépparancsnok, McPhee kapitány – helyi idő szerint – 9 óra 42 perckor vette fel utoljára a kapcsolatot a bermudai légi irányítással, jelezve, hogy átvált a kingstoni távolkörzeti irányítás frekvenciájára. Ezután többé nem jelentkezett, és a Tudor-IV-esnek mindörökre nyoma veszett.

A vizsgálóbizottság a karbantartási dokumentációban semmilyen korábbi, komolyabb műszaki meghibásodásra utaló bejegyzést nem talált, egy esetleges konstrukciós hiba lehetőségét pedig kategorikusan kizárta.

Az alig két éve gyártott, újnak számító Star Ariel kifogástalan műszaki állapotban, gyenge hátszéllel és bőséges üzemanyag tartalékkal repült utolsó útján.

Amíg fennállt vele a kapcsolat, a személyzet semmilyen műszaki vagy meteorológiai problémát nem jelzett.

A vizsgálat nem tudta megállapítani a Star Ariel lezuhanásának okát, a gép roncsai pedig sohasem kerültek elő.

"Csak Isten és a tenger tudja, mi történt a nagy hajóval"

Nem csak repülőgépek, hanem hajók is tűntek el szép számmal a Bermuda-háromszögben. A legenda-hívők körében az amerikai haditengerészet Proteus-osztályba tartozó, 165 méter hosszú, és 19 670 tonna vízkiszorítású USS Cyclops szénszállító-teherhajójának 1918. márciusában történt eltűnése az egyik leggyakrabban idézett eset. A hajó 1918. március 4-én futott ki Barbadosból, úti célja Norfolk volt. Az USS Cyclops katonai teherszállító hajót rádióval is felszerelték.

A Cyclops eltűnésérő 1918. április 14-én tudósított a sajtó.

A hajó az eltűnése előtt nem adott le rádión vészjelzést, és az első hírek szerint nyugodt, tiszta időben hajózott célkikötője felé. Az esetleges német tengeralattjáró-támadás lehetőségét a haditengerészet kategorikusan kizárta; a kérdéses időszakban egyetlen U-Boot sem portyázott a körzetben. A haditengerészeti vizsgálóbizottság a további lehetséges verziókat, a legénység lázadását, illetve azt, hogy a német származású Woorley kapitány átjátszotta volna a hajót a németek kezére ugyanúgy elvetette, mint a fedélzeten a rakomány miatt bekövetkezett kémiai eredetű robbanás lehetőségét.

Woodrow Wilson amerikai elnök megjegyzése szerint: „ .. csak Isten és a tenger tudja, mi történt a nagy hajóval." Az USS Cyclops eltűnése tehát ideális hivatkozási alapnak szíámított a legendahívők körében arra, hogy az esetet, - a többi, a Bermuda-háromszögben történt eltűnéssel együtt-, ismeretlen természetfeletti erők számlájára írják.

1968-ban, az elsüllyedt USS Scorpion amerikai atom-tengeralattjáró felkutatására szervezett expedíció egyik tagja, Dean Hawess Norfolktól 120 kilométerre keletre 60 méteres mélységben egy ismeretlen, nagyméretű teherhajó roncsára bukkant, amelyet a Cyclops roncsaként azonosítottak.

A roncs helyeztéből arra a következtetésre jutottak, hogy a hajó jóval lassabban haladt a normál utazósebességénél, aminek az egyik hajógép meghibásodása lehetett az oka. A számítások szerint az USS Cyclops így a tervezettnél később, március 10-én érhetett az elsüllyedés körzetében,

ahol akkor a korabeli meteorológiai feljegyzések szerint heves vihar tombolt.

Hogy a kapitány miért nem adott le rádión vészjelzést, illetve helyzettájékoztatást, az mind a mai napig rejtély.

Mintha az összes autóbalesetnek egyetlen okot tulajdonítanánk

Berlitz könyvében, a Bermuda-háromszögben történt eltűnések mögött természetfeletti erőket sejtető teóriájának kritikájára nem sokat kellett várni; Lawrence David Kusche már 1975-ben részletesen cáfolta, hogy a gyakran idézett eltűnési esetek hátterében rejtélyes erők munkálkodnának. 1979-ben kiadott, „ A Bermuda-háromszög rejtélye (cáfolva)" című könyvében tette közzé részletes kutatómunkájának eredményeit.

Mindenek előtt rámutatott, hogy Berlitz rendkívül nagyvonalúan kezelte a Bermuda-háromszög fogalmát,

olyan eseteket is ide sorolva, amelyek bizonyíthatóan több száz, de gyakran sok ezer kilométer távolságra történtek a kérdéses területtől. Alapos elemzésnek vette alá Berlitz forrásait is, megállapítva, hogy a szerző gyakran semmivel alá nem támasztható irodalmi jellegű írásokat kezelt hiteles forrásként, illetve többször hivatkozott olyan eltűnt vízi járművekre is, amelyek valójában nem süllyedtek el, illetve egyetlen hajózási regiszterben sem szerepeltek.

Kusche Berlitz teóriáját olyan abszurd elméletnek nevezte, mintha az egy év alatt Arizona államban történt összes autóbelest hátterében egyetlen okot feltételeznénk. Kusche rámutatott, hogy a statisztikák, köztük a feltétlenül megbízható londoni Lloyds adatai szerint,

a térségben semmivel sem történt több tengeri baleset illetve eltűnés, mint a világtenger más térségeiben.

A terület hírhedt a trópusi viharairól, az eltűnések egy jó része a hurrikánokra, nem pedig valamiféle földönkívüli erőkre vezethető vissza. Kusche végkövetkeztetése szerint a Bermuda-háromszög nem egyéb mesterségesen gerjesztett és életben tartott legendánál.

Mi állhat a megbolondult navigációs műszerek hátterében?

Annak ellenére, hogy valóban számos eltűnést sikerült helyretenni, illetve pontosan megmagyarázni, mégis maradtak olyan esetek, amelyeknél sem a forráskritikai elemzések, sem pedig a lefolytatott, mindenfajta szenzációs szálat eleve kirekesztő hatósági vizsgálatok sem szolgáltak megnyugtató magyarázattal a légi, vagy vízi járművek eltűnésére.

Számos esetnél – elsősorban a légi baleseteknél – visszatérő momentumnak számít az iránytű, illetve a rádió-navigációs eszközök „megbolondulása", és ezzel összefüggésben a tájékozódás elvesztése. Úgy tűnik, hogy sikerült erre a szokatlan jelenségre a tudományos közvélemény által is elfogadott magyarázatot találni, Vlagyimir Azsazsa orosz oceanográfus infrahang-elméletével. Azsazsa megfigyeléseken alapuló konklúziója szerint, a térségben gyakori heves viharok – a speciális helyi körülményekre is figyelemmel - gyakran erős infrahangokat keletkeztetnek.

(Az infrahangok az emberi fül számára érzékelhetetlen, 16 Hertz alatti hanghullámok.) Azszsa szerint az infrahang-jelenséget nem csak a viharok, hanem a tengervíz hőmérséklet gyors megváltozása, illetve a feszín alatt keletkező (szintén a hőmérséklet változással összefüggő) ellenáramlatok is kiválthatják.

Ufonauták nincsenek, kevéssé ismert természeti erők viszont annál inkább

A térségben a Golf-áramlat miatt igen gyakori a tengervíz hőmérsékletének gyors változása, ami a NOAA ( National Oceanographic and Atmospheric Administration, Nemzeti Oceanográfiai és Légkörkutatási Hivatal) vizsgálatai szerint

időnként akár több ezer kilométeres távolságra hatoló erős infrahanghatást váltanak ki.

Dr. Freeman Hall, a NOAA Légkörkutatási Laboratóriumának légköri akusztikus programvezetője megerősítette, hogy komoly viharok is kiválthatják ugyanezt a jelenséget, amelyek szélsőséges esetben halált okozhatnak. Az erős infrahanghatás nem csak a navigációs műszereket bolondíthatja meg, hanem egy Franciaországban elvégzett kísérlet szerint,

komolyan károsíthatja a hajók szerkezetét is.

Az infrahangok élettani hatásáról Azsazsa 1997.november 15-én a következőket nyilatkozta az orosz Nemzeti Figyelő című lapnak, az infrahangokkal végzett kutatásai alapján: „Az infrahangok egyes helyeken olyan erősek lehetnek, hogy a közelben tartózkodó élőlények elpusztulnak. A halált szívmegállás vagy a vérkeringési rendszer roncsolódása okozza." Enyhébb esetben szédülés, fejfájás és rosszullét, valamint pszichésen pánik, illetve menekülési kényszer léphet fel az infrahangok miatt.

Ez utóbbi hatás magyarázatul szolgálhat a legénység nélkül bolyongó, és a bizonyítékok alapján a személyzet által hirtelen elhagyott „szellemhajók" rejtélyére is. Úgy tűnik, hogy ha a Bermuda-háromszögben nincsenek is atlantisziak és tenger alá költözött ufonauták, de működhetnek általunk eddig még kevéssé kiismert természeti jelenségek.