Unja már a rozét? Igyon fuxlit!

Még csak néhány éve készítettek először közös márkanév alatt sillert a szekszárdi borászok, az elmúlt években azonban sokan megismerték és megszerették a fuxlit. Nem véletlen, hiszen univerzális borról van szó.

A rozénál több, a vörösnél kevesebb. Ennél tömörebben talán nem is lehetne összefoglalni, hogy mi is a siller. Ez elsőre szűk kategóriának tűnhet, a fuxli mégis igazi jolly joker bor a gasztronómiában. Jöhetnek a magyar konyha klasszikus paprikás, fűszeres fogásai vagy az olasz, paradicsomos ételek, mindegyikhez tökéletesen passzol, legyen az pizza vagy tészta. De érdemes mással is bátran kísérletezni, kültéri főzéshez nehéz lenne jobbat elképzelni.

Olyan, mint a róka

Most a hatodik évjárat mutatkozik be a boltok polcain, először 2011-ben készítették el Fuxli név alatt a szekszárdi borászok közös sillerüket. A Fuxli elnevezés a német Fuchs – róka szóból ered, ugyanis a róka szőrének színére emlékeztet a bor. A közös név mellett a palackok megjelenését is összehangolták: a címkék ugyan nem teljesen egyformák, de a róka mindegyik palackon főszerepet kap.

Ennél is fontosabb azonban, hogy a fuxlik minőségét azáltal biztosítják a borászok, hogy vakon kóstolnak minden tételt, és csak az a bor lehet fuxli, amelyik a borászok kétharmadának szavazatát elnyerte.

Hat pincészet fuxlijai

Idén hat pincészettől várhatunk fuxlit: az Eszterbauer Borászat, a Garai Pince, a Heimann Családi Birtok, Hetényi János Pincészete, a Sebestyén Pince és a Takler Borbirtok. A friss évjárat egybehangzóan jól sikerült, lendületesek, gyümölcsösek lettek a 2016-os borok, pont olyanok, amilyennek a sillert szeretjük.

Takler András fontosnak tartja a fuxlit egy olyan nagy pince kínálatában is, mint a Takler Borbirtok. „Korábban is kiemelten kezeltük a sillert, de mióta megnyitott a birtokon az éttermünk, még nagyobb hangsúlyt fektetünk rá. A gasztronómiában fontos, hogy az ételekhez illő bort tudjunk kínálni, a fuxli pedig pont ebben erős, különösen jól működik nálunk a friss lecsóval készített szuvid sertéstarjához, amit baconös bulgurral kínálunk."

Garai Zoltán még új szereplőnek számít a borvidéken, tavaly ősszel kapcsolódott be a közösség életébe. „A siller nem egyszerű műfaj, mert meg kell találni az egyensúlyt a lendületesség és a komolyabb beltartalom között, hiszen a fuxli akkor jó, ha a tartalom mellett friss és ropogós savai is vannak."

Személyes tapasztalat

A Wineglass Communication keddi rendezvényén mind a hat fuxlit megkóstolhatták a sajtó képviselői. Érdekes volt érezni, hogy némely pince inkább a rozéjelleg, mások pedig inkább a vörösbor-jelleg felé tolják el.

Általánosságban jellemző, hogy a fuxlik – akárcsak a rozék – inkább a kellemes nyári esték italai, kiváló fröccsalapanyagok. Aki valami „nagy", testes borra számít, az csalódni fog, de aki szinte üdítőként fogyasztja őket (akár valamilyen szezonális étel, például lecsó, halászlé mellé), az nagyon megszeretheti a fuxlikat.

Nem emelném ki egyik pincészetet sem, mert a maguk módján mindegyik fuxli kellemes, jó ivású (bár eltérő karakterű), ezért az érdeklődő olvasónak érdemes megának megkeresni a neki legjobban ízlő tételeket.

Erre ideális lehetőséget nyújt, hogy a Bortársaság kínálatában a hat idei Fuxlit egy csomagban is meg lehet vásárolni.