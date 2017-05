Így visz minket sírba a mértéktelen kávévedelés

Egy csésze kávé vagy egy pohár energiaital minden bizonnyal nem okoz komoly egészségkárosodást, ám ha túlzásba visszük szervezetünk felpörgetését, nagy árat fizethetünk érte. Egy fiatal, 16 éves fiú esetéből kiindulva most orvosok hívták fel a figyelmet a túlzott koffeinvedelés káros hatásaira.

Ahogyan arról már korábban is írtunk, a múlt hónapban egy 16 éves dél-karolinai fiú, Davis Allen Cripe belehalt a koffeines italok mértéktelen fogyasztásába. A fiatal először egy gyorséttermi tejeskávét fogyasztott el, majd egy nagy doboz Mountain Dew szénsavas üdítőt és egy erősen koffeines energiaitalt döntött le, mindezt két órán belül, majd az osztályteremben összeesett.

A szakértők szerint a fiú halálát „szívprobléma, valószínűleg szívritmuszavar” okozta, amelyet „a koffein váltott ki”. Cripe egyébként egészségesnek számított, súlya nagyjából 90 kilogramm volt, elhízottnak nem lehetett volna mondani.

Az események fényében a legfontosabb kérdés tehát az, hogy mennyi koffeines italt ihatunk meg „büntetlenül”, és milyen következményekkel kell számolnunk, ha nem tartjuk be a szakemberek tanácsait.

Az egészséges szervezetet is kikezdi, ha túl sok energiaitalt vagy kávét vedelünk

A Mayo Klinika adatai szerint napi 400 milligramm koffein – ami nagyjából négy csésze kávénak felel meg – még nem káros egy egészséges felnőtt szervezete számára. De mégis mennyi koffein okozhat szívproblémát, és ez hogyan vezethet egy fiatalember halálához?

„Nem szabad elfelejteni, hogy a koffein élénkítő hatású” – figyelmeztet a Live Science tudományos portál cikkében dr. Lewis Nelson szakértő. A stimulánsok megemelik a pulzust, és megzavarják a szív szabályos ritmusát, ami számos embernél szívproblémához vezet. A koffein ezenkívül nehezen kezelhető görcsrohamokat okozhat, ami csak tovább erősíti a szív- és érrendszert ért káros hatásokat.

A fiú esetében az volt a végzetes, hogy rövid idő alatt fogyasztott el nagy mennyiségű koffeint, és ez okozta a halálát. „Önmagában egy csésze kávé vagy üdítőital még nem idéz elő katasztrófát” – mondta a State magazinnak dr. Amy Durso Richland megyei orvos.

A lapnak nyilatkozó szakértők ugyanakkor azt is hozzátették, ők maguk a mostanihoz hasonló esettel még csak most találkoztak először. Mindenesetre a koffein szívre gyakorolt hatásai jól ismertek az orvostudomány előtt.

Kutatások tárták fel a koffein sötét oldalát

Egy 2015-ös kutatásban, amely a JAMA című orvosi szakfolyóiratban jelent meg, egészséges felnőtteken vizsgálták a koffeines italok hatásait. Elsősorban a vérnyomás és a hormonszint változását vették a kutatók górcső alá, miután a kísérletben részt vevőkkel megitattak 480 milliliter energiaitalt (a szóban forgó márka egyébként 240 milligramm koffeint tartalmazott).

A tudósok azt találták, hogy a vizsgálatban szereplő 25 felnőttnél a vérnyomás mellett a noradrenalin szintje is jól mérhetően megemelkedett. A noradrenalin vagy norepinefrin a pozitív izgalmi állapotért felelős hormon. A tanulmány megállapításai alapján ezek a változások növelik a szívproblémák bekövetkezésének kockázatát.

Egy másik, 2016-os publikáció egy 28 éves férfi esetét mutatta be. Az érintett napi két energiaitalt, mellé pedig alkoholtartalmú terméket fogyasztott hónapokon keresztül. Ennek az lett a következménye, hogy egy idő után az intenzív osztályra került. A pácienst kezelő orvosok szerint a férfi szívverése abnormálisan gyors (130-as pulzusszám) és szabálytalan volt.

A beteg állapotának ilyen mértékű romlásában vélhetően az is szerepet játszott, hogy az energiaitalok mellett alkoholt is fogyasztott, ami felerősítette a koffein szervezetre gyakorolt hatását. Az is ismert, hogy a koffein mérsékeli az alkohol szedatív, nyugtató hatását, aminek következtében az érintett hajlamos több alkoholt fogyasztani, ez pedig alkoholmérgezést és arrhythmiát (szívritmuszavart) okoz, írta a Live Science egy korábbi cikke.