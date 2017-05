Különös dolog történik az univerzum legfurább csillagánál

Az univerzum egyik legfurcsább csillaga megint szokatlan módon viselkedik: pénteken ismét drasztikus és szabálytalan fényességváltozásokat kezdett mutatni. Hasonlót két évvel ezelőtt detektáltak a szakemberek, azóta pedig folyamatosan figyelik az égitestet. A kutatók most azt remélik, az új esemény alapján végre kideríthetik, mi idézi elő a csillag elhalványodásait.

A meglehetősen fantáziátlan névre keresztelt KIC 8462852 csillagot még 2009-ben fedezték fel a csillagászok.

Tőlünk 1500 fényévre található, és azzal került be a hírekbe, hogy szokatlan fényességváltozásokat produkál. Ezt a jelenséget először 2015-ben vette észre a Yale Egyetem csillagásza, Tabetha Boyajian, ám azóta sem sikerült megmagyarázni, hogy mi idézi elő.

Több lehetőség is felvetődött, például az, hogy rengeteg hatalmas üstökös kering a rendszerben, amik ütköznek egymással, a keletkező porfelhő pedig eltakarja a csillagot. Bár sokáig ez számított az egyik legkézenfekvőbb teóriának, az utóbbi időben többen megkérdőjelezik, és most már ott tartunk, hogy egy gigászi idegen építmény létezése sem abszolút kizárható a csillagnál (természetesen a kutatók is azt gondolják, hogy erre van a legkisebb esély).

Mi a bizarr ebben a csillagban?

Egy csillag tanulmányozásánál alapvető fontosságú a fénykibocsátásának megfigyelése - a fényességben bekövetkező apró, periodikus változások árulkodnak ugyanis arról, hogy milyen objektumok keringenek a csillag körül. Az elhalványodások rendszerint nagyon apróak, az objektumok méretétől függően néhány nap, hét vagy hónap alatt a csillagok csak kevesebb, mint 1 százalékot veszítenek fényükből.

A KIC 8462852 esetében azonban nem ez a helyzet. Fényességmenete nagyon speciális, mert vannak ugyan elhalványodások, de ezek nem periodikusan következnek be, vagyis nem mindig azonos idő elteltével látunk fényváltozást, márpedig ez a bolygómozgás egyik várt jellegzetessége. Ráadásul a 2015-ös megfigyelés szerint olykor igen jelentős, 20-22 százalékos fényességcsökkenést lehetett észlelni.

(Ez nagyon nagy szám, mert egy Jupiter méretű óriásbolygó maximum 1-2 százalékos fényességcsökkenést képes okozni, egy Földhöz hasonló méretű planéta ennél pedig százszor kisebbet.)

Az elhalványulást magyarázó számos elmélet közül viszont idáig egyiket sem sikerült egyértelműen megerősíteni vagy cáfolni, ennek oka, hogy mostanáig elég kevés adat állt rendelkezésre, messzemenőbb konklúziók levonásához pedig mindenképpen arra van szükség, hogy a csillag ismételten „akcióba lendüljön" és azt valós időben lehessen nyomon követni. Most úgy tűnik elérkezett az idő, amire a kutatók vártak.

Pénteken ismét szokatlan elhalványodásokat kezdtek észlelni

A csillagot vizsgáló egyik kutató, Jason Wright szerint az égitest pénteken ismét halványodni kezdett, néhány nap leforgása alatt fényessége 3 százalékot csökkent. Wright bejelentése futótűzként terjedt a csillagászok között, akik az összes rendelkezésre álló teleszkópot a KIC 8462852-re irányították, és a kutatóeszközökkel fényességméréseket végeztek.

A tudósok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy precíz magyarázatot egyelőre ne várjunk, a csillag rejtélye még egy darabig biztosan nem oldódik meg. A vizsgálatok eredményeként születő adathalmaz azonban minden bizonnyal előremozdítja azt, hogy a szokatlan módon fénylő égitest titka végre lelepleződjön.