Rejtélyes objektum jelent meg az ismert fekete lyuk mellett

Rejtélyes objektum kering az Cygnus A galaxis nagyon nagy tömegű (szupermasszív) fekete lyuka körül. A tudósoknak egyelőre nem sikerült beazonosítania a képződményt.

A felfedezést a VLA rádiótávcső-rendszer segítségével tették, az eredményeket pedig az egyik legrangosabb csillagászati szaklapban, az Astrophysical Journal legfrissebb számában közölték.

A szóban forgó objektum rendkívül fényes és akkor szúrták ki a szakemberek, amikor a galaxis centruma közeléből új rádióhullámok érkeztek a Föld felé. Ezek forrása vagy egy hihetetlenül ritka típusú szupernóva, vagy – és ez valószínűbb a csillagászok szerint – egy másik nagyon nagy tömegű fekete lyuk. Ha ez utóbbi igaz, akkor a Cygnus A-val kapcsolatos tudományos ismeretek jelentősen kibővülhetnek – írja az IFL Science cikke.

Az új objektum vizsgálata alapján talán feltérképezhetjük ennek a galaxisnak a történelmét" – írta Daniel Perley, a John Moores Egyetem Asztrofizikai Kutatóintézetének munkatársa a kiadott sajtóközleményben. Hozzátette: ha csakugyan beigazolódik, hogy egy második fekete lyukról van szó, akkor hasonlókat találhatunk a Cygnus A-ra emlékeztető galaxisokban is.

A másik fekete lyuk léte azt is jelentheti, hogy a Cygnus A kozmikus értelemben véve „nem is olyan régen" összeütközhetett egy másik galaxissal. Az objektum „mindössze" 1500 fényévre van a galaxis központi fekete lyukától, így ha a sejtések beigazolódnak, akkor egymáshoz ilyen közel keringő fekete lyukakat most először sikerült felfedezni.

Nem úgy tűnik, hogy szupernóva lenne

Természetesen további kutatások szükségesek ahhoz, hogy kiderüljön, mi is valójában a titokzatos objektum. Addig maradnak az elméletek. A kutatók szerint a szupernóva teória kevésbé valószínű, mert a forrás túlságosan fényes és túl régóta létezik ahhoz, hogy kozmikus robbanás legyen.

A Cygnus A tőlünk 800 millió fényévre van, és 1939 óta vizsgálják. A VLA az 1980-as években kapcsolódott be a kutatómunkába, második komolyabb megfigyelését 1996-ban végezte. Ekkor még csak egy rádióforrást sikerült detektálni, ezt a központi nagyon nagy tömegű fekete lyuk bocsájtja ki magából. A régiót egyébként a Hubble, valamint a Keck obszervatórium is figyelte, ebből kiderült, hogy itt nagyon sűrűn helyezkednek el a csillagok.

A legutóbbi vizsgálatok 2015-2016-ban történtek, ekkor jelent meg az új rádióforrás, ami a rejtélyes objektum megjelenésére utal. Amennyiben ez fekete lyuk, azt jelenti, hogy „táplálkozik".