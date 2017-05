Okostextillel a sejtek védelméért

Egy okostextileket fejlesztő nemzetközi vállalkozás kidolgozott egy olyan technológiát, amely a ruházat viselésekor felveszi a harcot a sejtkárosodást előidéző szabadgyökök ellen.

A betegségeket előidéző szabadgyökök hatását az emberi szervezetben csökkenteni lehet a speciális okostextil napi néhány órás viselésével - írja az MTI.

Az új technológiával kezelt textilek nemcsak egészséges emberek, hanem szabadgyökök okozta rendellenességekben szenvedők esetében is csökkentették a szabadgyökök számát - olvasható a Nanobionic cég kutatói által a Journal of Medicinal Chemistry and Toxicology című tudományos folyóiratban közzétett tanulmányban.

Kutatás azt is megmutatta, hogy ezek az anyagok antioxidánsként működhetnek a szervezetben.

Eredmények

A kettős, New York-i és athéni székhelyű Nanobionic nevű, okostextileket előállító vállalkozást 2011-ben alapította George és Ermis Psipsikas. Innovatív textilek felhasználásával gyártanak okosruhákat, amelyek munkára fogják és átalakítják a szervezet természetes energiáját az atlétikai teljesítmények és az általános jólét növelése érdekében. A cégnek már 12 nemzetközi innovációs díjat ítéltek oda.

Az antioxidáns előnyökkel bíró technológia próbáját Görögország, Svédország és Olaszország négy egészségügyi központjában végezték, ahol 24 önkéntes jelentkező tesztelte az okosruházat napi viselésének hatásait és annak összefüggését a szervezet öregedésének folyamatával.

Az eredményekből kiderült, hogy az egészséges önkéntesek kétharmadánál a perifériális vérsejtekben csökkent a szabadgyökök mennyisége, amikor hat napon át napi két órában viselték az okosruhát. A legkisebb csökkenés 9,13 százalék, a legnagyobb arányú 95,38 százalék volt.

Vizsgálták az okosruha hatását a Raynaud-szindrómában szenvedők esetében, ez egy ritka keringési zavar, amelyet az oxidatív stressz és a szabad gyökök idéznek elő. A szabadgyökök olyan atomok vagy molekulák, amelyeknek hiányzik egy elektronja, ezért nagyon reaktívak és potenciális sejtkárosítók.

Naponta több ezer millió szabadgyök képződése

Az emberi szervezetben naponta több ezer millió szabadgyök képződik, amelyeket az antioxidánsok tartanak kordában. Az antioxidánsok ezen képessége azonban gyengül, ahogy a szervezet öregszik. Amikor a szabadgyökök termelődése meghaladja azt, hogy a szervezet védekezőképessége kordában tartsa őket az antioxidáns rendszeren keresztül, oxidatív stressz keletkezik és a szervezet sejtstruktúrájának visszafordíthatatlan károsodásához vezet.

Ezért a szabadgyököket felelősnek tartják számos betegség, köztük az elhízás, a reuma, a korai öregedés, bőrbetegségek, az Alzheimer-kór, a szeklórizis multiplex és a szürke hályog előidézéséért. Az innovatív texitelek speciális biokerámia bevonatúak és a szervezet természetes hőenergiáját használják, amelyet távoli infravörös sugarakká alakítanak, ugyanolyanokká, amelyek a napfényben is vannak és a növények energiatermelésében szerepet játszó fotoszintézisért felelősek.

Mivel a fény stimulálja a szervezet alapvető biológiai funkcióit, a korábbi kutatások kimutatták, hogy a távoli infravörös sugárzás stimulálja az anyagcsere folyamatot és jó hatással van az egészségre. A cég által kifejlesztett okosanyag képes akár 99 százalékosan visszajuttatni a szervezetbe a távoli infravörös energiát, ami olyan eredményekhez vezet, mint az atléták jobb teljesítménye vagy például javítja a cellulitiszben szenvedő nők bőrállagát.