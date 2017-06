Felszállt az első kiborg szitakötő

A Draper nevű amerikai nonprofit tervező- és kutatóintézet januárban jelentette be, hogy kísérletezik egy kibernetikus mikro repülő eszközzel. A DragonflEye nevű találmány fő „alkotórésze" egy élő, genetikailag kissé módosított szitakötő, amely elektronikával tömött, apró hátizsákot hordoz. A cég most videót mutatott be arról, hogy sikerrel felszállt az első szitakötő kiborg.