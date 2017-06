Óriási úszó naperőmű lépett működésbe Kínában

Működik a világ legnagyobb vízen lebegő naperőműve Kínában. A Sungrow cég által épített létesítmény 40 MW teljesítményű és egy 4-10 méter mély tavon foglal helyet.

Habár egykor Kína volt a világ legnagyobb szén-dioxid kibocsájtója, politikája 180 fokos fordulatot vett és ma már egyre inkább a megújuló energiaforrásokra fekteti a hangsúlyt.

A hatalmas vízi „napelem-parkot" most sikeresen csatlakoztatták a kínai Huainan város villamoshálózatához. A helyszín kiválasztásában nagyrészt az befolyásolta a tervezőket, hogy egykor szénbányászat folyt a környéken. A folyamatos, évekig tartó bányamunkák következtében a föld beszakadt és egy üreg keletkezett, amit feltöltött az esővíz. Így jött létre a helyi tó, amelynek vize azonban az idők során használhatatlanná vált a bányamunkák miatt.

A vízen lebegő naperőmű egyik előnye, hogy a használhatatlannak minősített víz és föld hasznosíthatóvá válik. A víz ugyanis természetesen hűti a rendszert és az erőmű környezetét, így az tovább tud működni, és ezzel több áramot állít elő. A másik nagy előny, hogy nem a sűrűn lakott területektől vesz el helyet, ami az ázsiai országban egyébként is probléma: Kínában több mint száz város van, amelyek közül a legkisebb lakosságszáma is minimum egymillió főt tesz ki. Végül, de nem utolsó sorban a napelem panelek – amelyeket úgy terveztek, hogy magasabb páratartalom mellett is hatékonyan működjenek – megakadályozzák az édesvíz elpárolgását.

A cikk megjelenését támogatta az MVM Edison program.