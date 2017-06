Lehet, hogy mégsem voltak tollai a rettegett T. rexnek

Tollak helyett még is inkább a modern hüllőkéhez hasonló pikkelyek boríthatták a Tyrannosaurus rex (T. rex) bőrét - állapították meg ausztrál kutatók, egy megkövesedett maradványra alapozva eredményeiket.

A Tyrannosaurus, vagyis zsarnokgyík nem néhány képviselőjének fosszíliáin végzett korábbi vizsgálatokkor a kutatók primitív tollazatot azonosítottak, amiből arra következtettek, hogy talán maga a T. rex is tollas volt - írta az MTI a BBC News cikke alapján.

Ausztrál szakemberek most olyan bőrlenyomatokat elemeztek, amelyeket egy montanai T.rex, a Wyrex kövületeinél találtak. Megvizsgálták továbbá a zsarnokgyík azon rokonait is - az Albertosaurust és a Gorgosaurust -, amelyek Ázsiában és Észak-Amerika egyéb területein éltek a késő krétakorban. Az ausztráliai University of New England kutatója, Phil Bell vezette csapat szerint a Wyrex nyakáról, medencéjéről és farkáról származó lenyomatok pikkelyes, a hüllőkéhez hasonló bőrről árulkodnak.

A Biology Letters című folyóiratban közölt tanulmányukban a szakemberek kifejtették, hogy a T. rex és rokonai idővel elveszthették a tollazatukat, mivel már nem volt rá szükségük a hőszigeteléshez. A mostani eredményekkel azonban nem sikerült mindenkit meggyőzniük.

Óriási szerencse kell ahhoz, hogy a tollazat megmaradjon a fosszíliában. Tehát az, hogy nem látjuk, még nem jelenti, hogy soha nem is volt ott. Szerintem még nem kellene elvetni a hatalmas, pelyhes T. rex gondolatát" - jegyezte meg Steve Brusatte, az Edinburgh-i Egyetem munkatársa.

A zsarnokgyík és közeli rokonai a dinoszauruszok korának alkonyán értek fel a tápláléklánc csúcsára, miután a nagytestű, húsevő őshüllők más csoportjai eltűntek a Föld színéről nagyjából 80-90 millió évvel ezelőtt.