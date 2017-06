Ne nyomtasson titkos anyagokat, mert lebuktatja a nyomtatója!

Az interneten elég régóta terjed az a feltételezés, hogy a háztartási lézernyomtatók szabad szemmel láthatatlan jeleket nyomtatnak az oldalakra, amelyek alapján azonosíthatók a nyomatok eredete. Sokan ezt összeesküvés-elméletnek gondolták. Az álhírek lebuktatására szakosodott Snopes.com oldal azonban utánajárt a híresztelésnek, és kiderült, hogy az állítás jórészt igaz.

Noha úgy tűnik, hogy nem minden nyomtató tesz ilyen jeleket a nyomatra, szinte az összes színes lézernyomtató – az USA kormányának nyomására – kódolja rejtett metaadatokkal az oldalakat.

Kék LED-del tehetők láthatóvá

A háztartási nyomtatók rejtett sárga pöttyöket tesznek a papírra, amelyek alapján azonosítani lehet a nyomtató típusát, valamint a nyomtatás időpontját. Azt viszont nem lehet tudni, hogy mely cégek, mely nyomtatóiba van beépítve ez a technológia.

Ezek a pontok szabad szemmel nem láthatók. Csak akkor válnak megfigyelhetőkké, ha kék színű LED-del világítják meg a papírt és nagyítóval vizsgálják. A jelek értelmezését különleges számítógépes programok végzik.

Bankjegyhamisítás ellen találták ki

Bár a technikát eredetileg a bankjegyhamisítás megakadályozására fejlesztették ki, az eljárás alkalmazható az igazságszolgáltatásban is. Minden jel arra mutat, hogy ennek alapján emeltek most vádat a The Intercept hírportálnak titkos adatokat kiszivárogtató Reality Winner ellen, aki a Nemzetbiztonsági Hivatalnak (NSA) dolgozó egyik georgiai vállalat szerződéses munkatársa volt, és megfelelő biztonsági vizsgálat után hozzáférhetett a szervezet titkosított dokumentumaihoz is.

A vád szerint az általa kicsempészett dokumentumokon alapult a The Intercept június 5-én megjelent cikke. Az írás egy titkosított NSA-feljegyzésre építve számolt be az orosz katonai hírszerzés által 2016-ban amerikai választási berendezések szoftverei ellen végrehajtott számítógépes támadássorozatról.

Valószínűleg ez az első nagy horderejű felhasználás

Winnert alig egy órával a cikk megjelenése után letartóztatták. Későbbi beszámolókból kiderült, hogy a kinyomtatott dokumentumokhoz hozzáadott, szabad szemmel nem látható sárga pontok valószínűleg minden olyan információval ellátták a nyomozókat, amely a szivárogtatásért felelős személy azonosításához kellett: a nyomtatás dátuma, időpontja és a nyomtatásra használt eszköz sorozatszáma.