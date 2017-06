Bizarr felvételt rögzített az űrszonda kamerája

2014. október 13-án furcsa dolog történt a NASA LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) űrszondájának kamerájával (LROC). A kutatóeszköz műszere normál esetben kiváló minőségű képeket készít a Hold felszínéről, ám a szóban forgó napon zavaros, már-már ijesztő képet lőtt Földünk égi kísérőjéről. Ennek okát a napokban sikerült megfejtenie a szakembereknek.

Az LROC tulajdonképpen nem is egy, hanem három kamerából álló rendszer. A két keskeny látószögű kamera nagyfelbontású fekete-fehér képeket alkot, míg a harmadik, nagylátószögű kamera szűrők segítségével szolgáltat információkat a holdfelszín jellegzetességeiről és színéről – olvasható a NASA közleményében.

A keskeny látószögű kamerák sávokban tapogatják le a felszínt. Az első sáv rögzítésre kerül, majd amikor a Hold körül keringő szonda kamerája elmozdul az égitest felszínéhez képest, a következő sávot is lefényképezi és így tovább. Végül a több ezer sávból fog összeállni a komplett felvétel.

A LROC kutatócsoportjának egyik tagja, Mark Robinson szerint vizsgálatuk kiderítette, hogy a bizarr képet a kamerák hirtelen, rövid ideig tartó elmozdulása eredményezte. Ezt nem a napelemek vagy az antenna mozgatása, hanem egy apró objektummal – egy meteoroiddal - való ütközés váltotta ki.

Milyen objektum találhatta el a kutatóeszközt?

Számítógépes modell segítségével az LROC kutatói több szimulációt is lefuttattak, amivel reprodukálni tudták az október 13-i képen látható torzulást. Eszerint a kamerát eltaláló meteoroid igencsak picike volt, nagyjából akkora, mint egy gombostű feje (0,8 milliméter). Az objektum hatalmas (7 kilométer per másodperces) sebességgel csapódott neki a műszernek, sűrűsége (2,7 gramm per köbcentiméter) alapján egy kondrit lehetett.

Robinson elmondta, hogy ilyen eseményeket csak nagyon ritkán rögzítenek az űreszközre szerelt kamerák. Az LROC csak napközben működik, és ebben az időszakban is rövid ideig (a nap 10 százalékában) lő képeket, így annak esélye, hogy eközben valamilyen objektum eltalálja, statisztikailag igen csekélynek mondható.

Szerencsére a „baleset” nem okozott technikai problémákat, a műszerek továbbra is működőképesek, így az LRO mindenféle, fennakadás nélkül folytatni tudja munkáját.

Az LRO-t 2009-ben küldték fel, feladata, hogy a Hold erőforrásai és víz után kutasson. Az eredményeket majd hasznosítani lehet egy későbbi, emberes holdrepülés során.