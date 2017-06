A szomszéd kukájából kerültek elő a titkos NASA-tervek

Pár hete egy amerikai nyugdíjasnak feltűnt, hogy az egyik szomszéd csomó iratot rakott ki a szemetesbe az utcára. Felvett pár lapot és megdöbbentette, hogy az anyagokban több titkos és szigorúan titkos minősítésű NASA kutató neve bukkant fel (bár magukon az iratokon nem szerepelt a titkos felirat).

Yvette Quinn, aki a tengerészettől ment nyugállományba, ahol repüléselektronikával foglalkozott. arra gondolt, hogy az anyagok nem heverhetnek az utcán. Azt azonban nem fogta fel rögtön, hogy igazi kincs került a kezébe.

Értékes tudománytörténeti dokumentumok

Először egy helyi tévétársasághoz ment, majd azok felvették a kapcsolatot az titusville-i Amerikai Űrhajózási Múzeummal. Akkor derült ki egyértelműen, hogy Quinn felbecsülhetetlen értékű kortörténeti és tudománytörténeti dokumentumokra bukkant a szemetesben.

Az 1960-as évekből álló anyagok között szerepeltek a holdjárók korai tervei, holdkomp fantáziarajzok és a drónok elődeiről készült vázlatok.

Ezenkívül különböző kísérletek teszteredményei.

Az első holdkompvázlat

A dokumentumok valószínűleg G. H Hampton tulajdonában lehettek, aki a Martin Marietta cég űrhajózási mérnöke volt sok éven át. Úgy tűnik, neki hozzáférése volt a ritka NASA fotókhoz és művészi tervekhez, köztük egy 1960-as holdkomp fantáziarajzához, amin megakadt Charles Jeffrey, az űrhajózási múzeum munkatársának szeme.

A Holdra szálló járműveknek ez a holdkomp az egyik legkorábbi vázlata" – mondta Jeffrey. „Az Amerikai Űrhajózási Múzeumban meg is van az egzakt modellje."

A tévétársaság el is látogatott a múzeumba, és végül az egész anyagot a múzeumnak adományozta. Most már tehát nemcsak a modellt láthatják az érdeklődök, hanem a tervezés folyamatába is bepillantást nyerhetnek.