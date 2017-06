Allergiás a húsra? Lehet, hogy kullancs csípte meg

Közismert, hogy a kullancsok két igen veszélyes betegség – a vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás (kullancs-encephalitis) és a Lyme-kór terjesztői. Amerikai kutatók most arra hívták fel a figyelmet, hogy egyre gyakoribb egy újabb, szintén elég súlyos betegség, a húsallergia, amelyet elsősorban a texasi kullancs terjeszt. A betegséget eddig főként az Egyesült Államokban és Ausztráliában figyelték meg. A kutatók azonban arra gyanakodnak, hogy a Magyarországon is gyakori közönséges kullancs is terjesztheti a kórt.