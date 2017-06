Kockák lesznek az idősebb apák fiai

„Kocka" fiaik lesznek az idős apáknak, állítják brit és amerikai tudósok. A kockaság jelen esetben magasabb IQ pontszámban, ambícióban, koncentráltságban nyilvánul meg, valamint abban, hogy az érintett nem igazán törődik a beilleszkedéssel – írja az IFL Science tudományos portál.

Egy véletlen felfedezés

A szakértők egy másik kutatás "melléktermékeként" jutottak a meglepő felfedezésre: azt akarták kideríteni, hogy a gének és a környezet miként befolyásolják fejlődésünket. Ennek keretében összesen 15 ezer ikerpár adatait tanulmányozták. A váratlan eredményeket a Translational Psychology című szakfolyóiratban közölték.

Az ikrekkel 12 éves korukban egy online tesztet töltettek ki, mely során olyan „kockákra" jellemző tulajdonságokat mértek fel, mint a nonverbális IQ, a koncentrációs készség, valamint a „magának való" természet. Ezt követően a szülőket arról kérdezték, hogy gyermekeik milyen kapcsolatot ápolnak kortársaikkal, illetve van-e olyan kedvelt tevékenységük, ami idejük nagy részét kitölti.

A begyűjtött információk alapján a kutatók „kockaság" alapján pontozták a vizsgálat alanyait. Ebből kiderült, hogy minél idősebb volt egy apa, fia annál nagyobb pontszámot ért el ezen az értékelésen. Az eredményeket nem befolyásolta az érintettek szociális, gazdasági státusza, képzettsége vagy foglalkozása. Ugyancsak nem számított az anya életkora, és a lánygyermekeknél sem jelentkeztek a fiúknál tapasztalt hatások.

A pontszámok

A 25 éves vagy annál fiatalabb apák fiai esetében az átlagos pontszám 39,6 volt. A 35 és 44 év közötti apáknál ugyanez 41, míg az 50 fölött gyermeket nemző férfiak esetében 57 volt. A kutatók az ikrek későbbi iskolai teljesítményét is nyomon követték, és azt találták, hogy az 50 év feletti apák fiúgyermekei 32 százalékkal nagyobb eséllyel érettségiztek jelesre természettudományos tárgyakból mint a fiatalabbak csemetéi.

A kutatók megállapításai szerint a genetikai és a környezeti hatások nagyjából ugyanolyan mértékben befolyásolják azt, hogy valaki kocka lesz-e vagy sem.

Nem világos, mi okozza konkrétan a kockaságot

A konkrét kiváltó okokról természetesen nincs konszenzus. Az egyik elképzelés alapján mivel a karrierista apák később vállalnak gyereket, ebbéli tulajdonságaikat átörökítik utódaikra is. Mások a spermiumokban bekövetkező mutációra fogják a dolgot, de olyan vélemény is akad, amely szerint az idősebb apák anyagi helyzete jobb fiatalabb társaikénál, így a gyermekeknek jobb oktatást képesek biztosítani és több inger is éri őket.

Nem tisztázott azonban, hogy az apai életkor miért nincs hatással a lányok személyiségére. „Talán náluk máshogy nyilvánul meg a kockaság, mint a fiúknál" – véli az egyik szerző, dr. Magdalena Janecka.

Az eredmények mindenesetre biztatóak az idősebb szülők számára, akiknél a kutatások általában mindig a kockázatokat (például a születendő gyermeknél kialakuló autizmus) hangsúlyozzák ki és nem a pozitívumokat.