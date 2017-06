David Aaronovitch pár éve megjelent VUDU-történelem című könyvében úgy véli, hogy a konspirációs elméletek legtöbbször a politikai vesztesek (nagyon sokszor köztisztviselők, professzorok, menedzserek, művészek, újságírók) fejében fogannak meg először, fogyasztóik pedig a társadalmi, gazdasági, politikai változások áldozatai. A kísértés óriási: ha előbbi csoport be tudja bizonyítani, hogy valamiféle összeesküvés állt a negatív változások hátterében, azzal azt is bizonyíthatja, hogy nem a saját gyengesége okozta a vereséget, hanem az ellenfél démoni kíméletlensége. Újabban egyes kutatók a stresszes életmód és a konteókban való hit erőssége közt is pozitív összefüggést találtak. Most egy játékos tesztre hívjuk olvasóinkat, hogy kiderítsék, mennyire hajlamosak elhinni az összeesküvés-elméleteket.