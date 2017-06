Egy eddig ismeretlen dinoszauruszfajt fedeztek fel

A hatalmas termetű ragadozó ősgyíkok egy eddig ismeretlen faja taposta 125 millió éve a mai Svájc területét, a Jurabrontes curtedulensis nyomait Jura kantonban, a Courtedoux-fennsíkon fedezték fel.

A lábnyomok 77 centiméter hosszúak és a világ legnagyobb, háromujjú dinoszauruszoktól származó lenyomatai közé tartoznak - jelentette be kedden közleményben a kanton vezetése. A hatalmas karmok gazdái 10-12 méteres nagyságot is elérhettek, és a Tyrannosaurus rexhez hasonlóan járhattak - ismertette a közlemény a felfedezést, amelyről a Historical Biology című szaklap is beszámol.

A két lábon járó dinoszauruszok azért kedvelhették meg a mai Jura kanton területét, mert annak éghajlata annak idején a mai Bahama-szigetekéhez volt hasonló - vélik kutatók, akik a Jurabrontes curtedulensis ritka előfordulását azzal magyarázzák, hogy a faj a tápláléklánc csúcsán állt.

A legjobb állapotban fennmaradt lábnyomokat a kantont átszelő A16-os autópálya mentén találták és dokumentálták. Hogy a dinoszauruszok egy eddig azonosítatlan fajától származnak, azt az autópálya-építést kísérő svájci paleontológusok a bázeli Természettudományi Múzeummal, a barcelonai és denveri egyetemmel közösen állapították meg.

A Jura-hegység északi része, Courtedoux falu környéke gazdag ősi kövületekben és egyéb leletekben, csak dinoszaurusz-lábnyomokból 14 ezret találtak.