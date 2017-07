A kutyák is hasonlóan észlelik az élőséget, mint mi

Az ember képes élettelen tárgyakat, akár geometriai formákat is élőként érzékelni annak mozgása alapján, sőt esetenként érzelmeket, személyiséget is tulajdonít azoknak. Az ELTE Etológia Tanszék és az MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport munkatársainak eredményei azt mutatják, hogy a kutyák hasonló szabályokra támaszkodnak, mint mi, amikor el kell dönteni, hogy mi élő és mi nem.

Dolgok élőként való azonosítása összetett kognitív folyamat. Bár az eddigi tanulmányok főként az emberi észlelésre fókuszáltak, az élőlények gyors, spontán észlelése nem csak az ember számára lehet fontos. Az új, Biology Letters-ben közölt tanulmány szerzői hasonló feltételezésből indultak ki, amikor összehasonlították, hogy a kutyák és emberek miképpen érzékelik az élőséget.

Evolúciós gyökerek

„A gyerekek már három hónapos korban is különbséget tesznek két-két geometriai forma között, amik közül az egyik pár üldözi egymást, míg a másik kettő egymástól függetlenül mozog, valamint frissen kikelt csibék is képesek az élőség észlelésére. Ebből arra következtethetünk, hogy az észlelt élőségnek evolúciós gyökerei lehetnek. Emberek élőség-felismerését leggyakrabban üldözés-menekülés bemutatásával vizsgálják, mivel az így mozgó tárgyakat/formákat hajlamosak vagyunk élőként észlelni" – magyarázta a kutatás vezetője, Abdai Judit.

A kutyák és egyetemi hallgatók olyan videóvetítést néztek, amelynek egyik oldalán két pötty üldözte egymást, mialatt a másik oldalán két pötty egymástól függetlenül mozgott. Kezdetben a kutyák és hallgatók ugyanolyan hosszan nézték a két mozgást, később azonban sokkal több figyelmet szenteltek az egymástól függetlenül mozgó pöttyöknek.

Mind a kutyák és az emberek viszonylag röviden nézték az üldöző pontokat, ami arra utal, hogy gyorsan felismerték az interakció jellegét.

Felismerik az üldözési mintázatot

A résztvevők figyelési mintázatából a kutatók arra következtettek, hogy az emberek és a kutyák is spontán felismerték az üldözés mintázatot, éppen ezért idejük nagyobbik részét a másik (független) mozgás nézésével töltötték, hogy kitalálják az összefüggést a pöttyök mozgása között. „Az élőség észlelését egy másik tesztben is vizsgáltuk. Itt a kutyáknak élőben mutattuk be ezeket a mozgásokat, két élettelen tárgy segítségével.

Az eredmények itt is megerősítették, hogy a kutyák élőként azonosítanak élettelen tárgyakat azok mozgása alapján, később interakciót kezdeményeznek velük." – tette hozzá Abdai a PLoS ONE folyóiratban nemrég megjelent tanulmányukra utalva.

Ez az első tanulmány, ami közvetlenül hasonlította össze az élőség észlelését az ember és egy nem-humán faj között.

„Ma még nem egyértelmű, hogy ez a képesség mennyire terjedt el az állatvilágban, azonban az ilyen kutatások fontosak ahhoz, hogy jobban megértsük az élőség észlelésének evolúcióját" – foglalta össze Miklósi Ádám, a tanszék vezetője és a tanulmány egyik szerzője.