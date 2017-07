Csaknem kétmillió dollárért kelt el a holdporos zacskó

Egy New York-i árverésen 1,8 millió dollárért (471,5 millió forintért) adták el csütörtökön azt a cipzáras zacskót, amelyben az Apollo 11 űrmisszió holdköveket hozott a Földre.

Egy kevés holdpor is maradt az elárverezett zsák alján

A Sotheby's aukciósház nem közölte, ki vásárolta meg a Lunar Sample Return feliratú fehér cipzáras zsákocskát, amelyben a 2012-ben elhunyt asztronauta, Neil Armstrong hozott a Holdról kőzetmintákat 1969-ben. Korábban 2-4 millió dollárra becsülték a tasak árát, melyben bár kőzet már nem, némi holdpormaradék még megtalálható.

A 30x20 centiméteres zsákot a misszió után hibásan jelölték meg, és kis híján a szemétbe került.

Ezután évtizedeken át hevert egy raktárban, majd az amerikai igazságügyi minisztérium egyik hatósága más tárgyakkal együtt online elárverezte 2015-ben.

Ezután a NASA pert indított a visszaszerzésére, a decemberi bírósági döntés szerint azonban az jogilag azé az illinoisi nőé, aki

az online árverésen mindössze 995 dollárt (260 ezer forintot) fizetett érte.

Ő bocsátotta most árverésre a különleges erszényt. A Sotheby's aukcióján az Apollo 13 missziónak a legénység jegyzeteit is tartalmazó komplett repülési tervét ugyancsak elárverezték.

Árát korábban 40 ezer dollárra becsülték, ám végül kilenc licitáló között lezajlott heves versengés után 275 ezer dollárért kelt el. Az 1970-es űrmissziót műszaki hiba miatt idő előtt be kellett fejezni, a háromtagú legénység azonban sikeresen leszállt Földön a sérült űrrepülővel.

Armstrong és személyzete történelmet írt 1969 júliusában

Az Apolló-11 Hold-expedíciója az Apolló-program ötödik küldetése volt.

A holdra szállási programot még 1961 májusában John F. Kennedy amerikai elnök hirdette meg,

a Szovjetuniónak az űrrepülésben addig elért, és az Egyesült Államokat második helyre szorító eredményeire adandó válaszként.

Neil Armstrong, a küldetés parancsnoka,valamint Edwin Aldrin és Michael Collins 1969. július 16-án, közép-európai idő szerint 13 óra 32 perckor emelkedett a magasba a Kennedy Űrközpont 36A jelű starthelyéről elindított Saturn-V hordozórakétához szerelt Apolló-11 űrhajó kabinjában.

A Holdig tartó út három napot vett igénybe,

a leszállási manőver a Hold körül megtett 13. keringés után vette kezdetét. Ez alatt felélesztették a leszállóegység, az „Eagle" (Sas)rendszereit, és elvégezték a Holdra szállás előtti teszteket. Armstrong és Aldrin a 10. keringés idején mászott át és foglalta el helyét a holdkompban.

A 14. keringés ideje alatt, miután az Eagle levált a Hold körül keringő parancsnoki egységről, megkezdte a fékezési manővert, és 15 ezer méterre közelítette meg a Hold felszínét.

Kis lépés egy embernek,de óriási ugrás az emberiségnek.

A landolás július 20-án közép-európai idő szerint 20 óra 17 perckor, sikeresen megtörtént, a Hold Mare Tranquillitatis (Nyugalom-tengere) elnevezésű, sötét vulkáni bazalttal kitöltött medencéjében, a Ritter és Sabine kráterek közelében.

A leszállástól a kabinajtó kinyitásáig kereken hat óra telt el, ennyit vett igénybe a holdfelszínre való kilépés előkészítése.

A világtörténelmi jelentőségű holdséta 1969. július 21-én 2 óra 51 perckor vette kezdetét.

Elsőként Armstrong hagyta el a kabint, és amikor a létráról lelépett a Hold felszínére, hangzottak el sokat idézett szavai: „That's one small step for a man, one giant leap for mankind.", vagyis

Kis lépés egy embernek, de óriási ugrás az emberiségnek."

Nagyjából negyedóra elteltével Aldrin is kilépett a Hold felszínére, aki szétnézve ennyit mondott: „Varázslatos sivárság." A holdkomp összesen 21 óra 40 percet töltött el az égitest felszínén.

Armstrong és Aldrin a holdséta ideje alatt több műszert is elhelyeztek az égitesten, illetve

összesen 21, 55 kiló holdkőzetet és holdport gyűjtöttek.

A gyűjtőzsákok egyike került most kalapács alá.

Az emberiség történetének első sikeres holdexpedíciója 1969. július 24-én 16 óra 50 perckor landoltak a Csendes-óceánon.