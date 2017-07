Íme, a legokosabb kutyafajták!

Nincs egyszerű módja annak, amikor tudósok a kutyák intelligenciáját értékelik, most azonban mégis kísérletet tettek rá. A nyertes a border collie lett.

Intelligenciateszt, kizárólag kutyáknak

Bár nincs könnyű módszere annak, hogy a kutyafajtákat az intelligencia szintjük szerint értékeljük, a pszichológusok most mégis tettek rá egy kísérletet.

A legokosabb ebeket keresték

és egy speciális teszt segítségével próbáltak segítséget adni a leendő tulajdonosoknak a fajtaválasztáshoz. Stanley Coren pszichológus a kilencvenes években jegyzett tanulmányában megkülönbözteti az adaptív-, a munka- és az ösztönös intelligenciát.

Ezekben mérte az alkalmazkodás, a teherbírás és a veleszületett tehetség képességét az egyes kutyafajtáknál.

Később ezeket a kategóriákat bővítette tovább a térbeli-, a kinesztetikus és az interperszonális intelligencia fogalmával.

Utóbbiakkal a tájékozódást, a mozgással összefüggő tulajdonságokat, valamint az egyének közötti kommunikációt vizsgálta.

Mindig vannak kivételek

Frans de Waal az állatok viselkedését kutatja és állítja, hogy mi, emberek, hajlamosak vagyunk az állati intelligenciát korlátozottként aposztrofálni és helytelenül megítélni. Emellett bizonyítottan nagy az esélye a helytelen kísérleteknek, melyek így fals eredményeket hoznak.

Közben a Yale és a Duke világhírű egyetemek falain belül és szerte a világ laborjaiban vizsgálják ezt a kérdést. Mára már adatok is a rendelkezésünkre állnak, legalábbis egy vizsgálati tekintetben biztosan: ez a munka intelligencia kérdése. Stanley Coren új könyvében, amely a Kutyák intelligenciája (The intelligence of Dogs) címet viseli, egy hosszadalmas felmérés eredményeit boncolgatja.

Ebben összesen 199 bírót kérdezett meg, akik kutyák engedelmességi vizsgáit bonyolították le.

A válaszok figyelemre méltóak és ellentmondásoktól mentesek. Ugyanakkor megjegyezte, hogy sok bíró hangsúlyozta, hogy kivételek akadtak minden fajtánál. Valamint, hogy rengeteg múlik az ebek kiképzésén is.

A legjobbak sora

A szorgalmas kutatások végül megállapították a legokosabb munkakutyák listáját – írja Business Insider. Ez azoknak az állatoknak a rangsora, amelyek képesek egy-egy új parancsot kevesebb, mint öt másodperc alatt megtanulni és engedelmeskednek, illetve szót fogadnak az idő legalább 95 százalékában.

Eszerint a listát egyértelműen a border collie vezeti,

őt az uszkár, a német juhászkutya, a golden retriever, a dobermann, a shetlandi juhászkutya, a labrador retriever, a papillon, a rottweiler és az ausztráliai pásztorkutya követi.

A túl okos vadász

De itt jönnek a kivételek. Coren könyvében beszámol például egy trénerről, aki számos engedelmességi versenyt nyert Staffordshire bull terrier fajtájú kutyájával. Holott ez a faj nem is szerepel a most összeállított „legjobbak" listáján. Az intelligenciamérés egyik másik módszerét alkalmazva Coren bemutatja egy vadkacsavadász retriever történetét is, aki bizonyos szempontból túl okosnak bizonyult a versenyeken.

„Annyira okos és figyelmes volt, ahogy olvasott minden egyes mozdulatomból, még az apró fejfordításokból és abból is, hogy merre nézek, miközben kerestem, leste a parancsaimat" – írta. – „Ez viszont nagyon nehézzé tette a versenyzést az engedelmesség próbákon, mivel például csupán ha egy pillantást vetettem az akadálypályák irányába, ő azt már parancsként értelmezte, és futott is ugrani. Ám hiába volt a gyakorlat tökéletesen szép, mégis kizártak minket ebben a versenyszámban."

Afgán agarak, mint a macskák?

Frans de Waal az állatok viselkedésének kutatója közben egyértelműen megnevezte a kedvenc kutyafajtáját. Az „Elég okosak vagyunk-e ahhoz, hogy tudjuk, menyire okosak az állatok?" című könyvében például a lista 141. helyezettjét, az afgán agarat vette védelmébe.

Ahogy fogalmazott, ez a kutyafajta nem túl intelligens, hanem inkább a függetlenség híve,

makacs és nem hajlandó teljesíteni a parancsokat. És ezt nézhetjük egy másik szemszögből is.

„Afgánok" – írta a könyvben. – „Talán inkább olyanok, mint a macskák. Senkinek sem a lekötelezettjei."