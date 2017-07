A midikloriánokról írt kamucikket gond nélkül közölték a ragadozók

A Discover online ismeretterjesztő folyóirat Neuroskeptic néven író idegkutató bloggere ki akarta próbálni, mennyire szigorú a tudományos ellenőrzés egyes obskúrus „tudományos" folyóiratoknál, amelyeket „ragadozó lapoknak" is hívnak, mert jó pénzért szinte bármilyen sületlenséget leközölnek. Az azonban még őt is meglepte, hogy kilencből négy gond nélkül vállalta a Star Warsból ismert, az Erőt adó midikloriánokról szóló értekezését. Ráadásul három ingyen közzé is tette az anyagot.

Az open access (az olvasók számára szabad hozzáférést nyújtó) folyóiratok a szerzőktől kérnek elég tetemes (akár 1000 dollárt is meghaladó) összeget azért, hogy publikálják az anyagaikat. A jobbak (például az egyik legsikeresebb és legtekintélyesebb PLOS ONE) igyekeznek a hagyományos folyóiratokhoz hasonlóan lektoráltatni (peer-review) és kiszűrni a komolytalan tartalmakat.

Ragadozó folyóiratok

Sajnos azonban ezek farvizén százszámra megjelentek a magukat tudományosnak beállító, de némi pénzért (sőt – mint a cikkből kiderül – ingyen is) bármit leközlő, a szakmán belül csak „ragadozó" folyóiratokként emlegetett, kétes hátterű online folyóiratok is. Ezek ráadásul sokszor olyan hangzatos, tudományos látszatú néven futnak, hogy tényleg csak az adott terület jó ismerői tudják megállapítani róluk, hogy silány termékekről van szó.

De hogy milyen mélyre süllyednek, azt a Discover online ismeretterjesztő folyóirat Neuroskeptic néven író idegkutató bloggere bizonyította.

„Azt akartam tesztelni, vajon a ragadozó újságok közölnének-e egy nyilvánvalóan abszurd cikket" – írta Neuroskeptic. Ezért készítettem egy kamu kéziratot a midikloriánokról – azokról a képzeletbeli létformákról, amelyek a sejtek belsejében élnek és az Erőt kölcsönzik a jediknek a Star Wars univerzumban. Teleraktam más hivatkozásokkal a messzi, messzi galaxisra, és beküldtem kilenc újságnak dr. Lucas McGeorge és dr. Annette Kin név alatt."

Négy folyóirat is lecsapott a cikkre

Négy folyóirat bele is esett a csapdába. Az American Journal of Medical and Biological Research (SciEP) elfogadta a cikket, 360 dollárt kért a közlésért, amit a blogger nem fizetett ki.

Legnagyobb meghökkenésére azonban három másik publikálta az átverős cikket. Ezek a következők voltak: International Journal of Molecular Biology: Open Access (MedCrave), Austin Journal of Pharmacology and Therapeutics (Austin) és American Research Journal of Biosciences (ARJ). A blogger nem számított erre, hiszen mindhárom folyóirat szokott kiadási díjat felszámolni, de ő nem fizetett egyiknek se egy fillért se.

A blogger szerint egy kicsit is figyelmes lektornak 5 perc, a Star Wars világában jártas személynek legkésőbb 2 perc alatt ki kellet volna szúrnia az átverést – már ha lett volna lektorálás.

De mik is szerepeltek a szövegben?

A szöveg elején a „szerzők" egy az egyben (forrásmegjelöléssel!) átvették a Wikipédia cikkét a mitokondriumokról, azzal a kiegészítéssel, hogy ezeket midikloriánoknak is szokták nevezni.

„A sejt energiával ellátásán túl a midikloriánok olyan feladatokat is ellátnak, mint az Erőre való szenzibilitás..."

„Részt vesznek az ATP-termelésben a citromsavciklusban, amelyet Kyloren-ciklusnak is neveznek a felfedezője nyomán" (valójában ez a Szent-Györgyi–Krebs-ciklus vagy angol nyelvterületen csak Krebs-ciklus).

„A midikloriánok mikroszkopikus létformák, amelyek minden élő sejtben előfordulnak – midikloriánok nélkül az élet nem létezhet, és nem lenne semmi ismeretünk az erőről.

„A midikloriánok DNS-ében (mtDNRey) bekövetkező pontmutációk olyan betegségeket okoznak, amilyen a JARJAR-kór, a fénykardos öröklött optikus neuropátia és a többi."

Vannak a cikkben komplett részletek a Star Warsból és a forrásmunkák között olyanok szerepelnek, mint Solo, H.; Bacca, C. (2015). "Endosymbiotic theories for eukaryote origin". Philosophical Transaction of the Royal Society B. 370: 20140330.

Az eset tanulsága

Az átverés leleplezése után a három folyóiratból kettő már eltávolította a cikket, de a harmadikon (American Research Journal of Biosciences) még a cikk írásakor elérhető volt. Az angolul tudó olvasók kedvéért lementettük az anyagot, hogy később is hozzáférhető maradjon a következő linken.

Bármennyire is szórakoztató ez az eset, van egy szomorú és megszívlelendő tanulsága. Most már nemcsak a viszonylag könnyen felismerhető szenzációhajhász híroldalak és áltudományos lapok anyagait kell erős fenntartásokkal kezelni, hanem a tudományosnak látszó, de kevéssé ismert weblapokkal szemben sem árt az óvatosság.