Egyre kisebb a nyugati férfiak spermiumszáma

Egyre kisebb az Európában és a világ más, nyugatias régióiban élő férfiak spermiumszáma: 1973 és 2011 között 52,4 százalékkal csökkent az egy milliliter spermára jutó spermiumszám - írják kutatók a Human Reproduction Update című szaklapban megjelent tanulmányukban.

"Tekintve a spermium jelentőségét a férfiak termékenysége és egészsége szempontjából, a tanulmány figyelemfelkeltő kiáltás a kutatók és az egészségügyi hatóságok számára az egész világon" - mondta Hagai Levine, a jeruzsálemi Héber Egyetem kutatója, a tanulmány vezetője.

"Az elemzés során a spermiumok mozgékonyságát és az alaktani elváltozásokat nem vették figyelembe. Azt egyelőre nem tudni, hogy az adatokból vajon következik-e az, hogy a férfiak ezzel terméketlenebbekké is váltak" - mondta Artur Mayerhofer, a müncheni Ludwig Maximilians Egyetem munkatársa, aki nem vett részt a kutatásban. A csökkenő spermiumszám azonban valószínűleg csak a jéghegy csúcsa - tette hozzá. Aggodalomra ad okot, hogy egyre gyakoribbak az olyan problémák, mint a heretumor, a rejtettheréjűség és más betegségek.

Levine és kutatótársai 7518 tanulmány spermiumszámra vonatkozó adatait vizsgálták meg. Ezek közül kizárták azokat, amelyek olyan férfiakat vizsgálták, akik terméketlenek voltak vagy krónikus betegségben szenvedtek. Végül a tudósok 185 kutatás összesen 43 ezer férfin elvégzett, 244 spermiumszámlálásra vonatkozó adatait elemezték.

A kutatók a vizsgálat során két csoportra osztották a résztvevőket: a nyugati életstílusú régióban (Európában, Észak-Amerikában, Ausztráliában és Új-Zélandon) élő férfiakra és a világ többi részén, Ázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában élőkre. Figyelembe vették azt is, hogy a férfiaknak már van-e gyerekük - tehát bizonyítottan termékenyek - vagy nincs.

A nyugati férfiak milliliterenkénti hímivarsejtszáma a statisztikai átlag szerint 1973 és 2011 között évente 1,4 százalékkal, a spermamintánkénti spermiumszám 1,6 százalékkal csökkent. Ezek az adatok azok a férfiakra vonatkoznak, akiknél nem bizonyosodott be, hogy termékenyek. A már gyermeket nemző férfiaknál az éves visszaesés mind milliliterenként, mind mintánként 0,8 százalék volt.

"Ez a tanulmány elsőként mutatja meg, hogy a csökkenés erős és tartós" - mondta Shanna Swan társszerző, a New York-i Mount Sinai Medical Center munkatársa. Swan 2011-ben hasonló, de kevésbé átfogó tanulmányt mutatott be. Mint kiemelte, az ellenintézkedések megtételéhez meg kell vizsgálni, mi vezetett ehhez a spermiumszám-csökkenéshez.

Stefan Schlatt, a Münsteri Egyetemi Klinika tudósa szerint a számok még így is jóval felülmúlják a termékenységhez szükséges, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által meghatározott minimálértékeket. A 2011-es tanulmány szerint a nyugati férfiak spermiumszáma ejakulátumonként 137,5 millió, a megtermékenyítéshez szükséges alsó határérték pedig 39 millió a WHO szerint.

A hímivarsejtek számának csökkenése hátterében több ok is állhat Schlatt szerint: okozhatja a csecsemők által viselt túl meleg pelenka, a nadrágzsebben hordott mobiltelefon vagy az aszpirin is.