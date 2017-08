Az anyák csaknem fele túl hamar abbahagyja a szoptatást

Féléves korára csupán a babák fele kap anyatejet Magyarországon, ami bár a világátlaghoz képest jó eredmény, még mindig messze van az elégségestől. Az anyatejben található ellenanyagok ugyanis olyan pótolhatatlan védelmet biztosítanak a csecsemő számára, amely a felnőttkori egészségére is hatással van. A legfrissebb hazai kutatás szerint minden harmadik anyuka tapasztal nehézséget a szoptatás során, a szakmai szervezetek ugyanakkor továbbra is arra bátorítják az édesanyákat, hogy a problémák ellenére se adják fel a szoptatást, hanem kérjék szakértő segítségét.

Az anyatej a lehető legtökéletesebb táplálék egy csecsemő számára: már az első pillanattól kezdve képes életmentő védelmet nyújtani, tápanyagtartalma pedig a baba igényének megfelelően változik. Ugyanakkor a szoptatás sokszor nem egyszerű feladat: a legfrissebb hazai iparági kutatás szerint minden harmadik anyuka tapasztal nehézséget a szoptatás során. Legtöbben arra panaszkodnak, hogy túl kevés az anyatej, míg a második leggyakoribb probléma a mellgyulladás és a kisebesedett mellbimbó. Szakértői segítség nélkül így gyakran idő előtt abbamarad a szoptatás, és 6 hónapos korára már csak a babák fele, 1 éves kor felett pedig alig negyedük kap anyatejet.

Pedig az élet első 1000 napjában történő megfelelő táplálás, azon belül is a 6 hónapig tartó kizárólagos szoptatás kulcsszerepet játszik számos gyermekkori és felnőttkori népbetegség megelőzésében.

Már az első napokban megalapozható az egészséges fejlődés

Ideális esetben az első táplálék, amellyel a baba találkozik, a kolosztrum, vagyis az előtej. Ez a kis mennyiségben termelődő, vitaminokban, tápanyagokban, fehérvérsejtekben és antitestekben gazdag tej megvédi az újszülöttet a körülötte lévő mikroorganizmusoktól, és segíti a korai egészséges fejlődést. „Nagyon fontos, hogy az újszülött a születést követően a lehető leghamarabb mellre kerüljön, és megkapja az előtejet. Nem kell aggódni, ha a tej mennyisége kevésnek tűnik: az első napon mindössze 40-50 milliliternyi, azaz alig három evőkanálnyi előtej termelődik. Ez a mennyiség maradéktalanul eltelíti az újszülött cseresznye méretű gyomrát" – hívta fel a figyelmet a szoptatás világhete alkalmából Csordás Ágnes, a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke.

Az anyatej olyan immunglobulinokat is tartalmaz, amelyek bevonják a belek nyálkahártyáját, így hatékony védelmet nyújtanak a kórokozók ellen. Ettől a védelemtől azonban gyakran már a kórházban elesnek a csecsemők: a köznyelvben „teáztatásnak" hívott módszer amellett, hogy lemossa a bélfalról az értékes fehérjéket, úgynevezett cumizavart is okozhat, amely megnehezítheti a szoptatást. „A korszerű táplálási irányok már nem javasolják a teáztatást, hiszen az anyatej a legnagyobb hőségben is fedezi a csecsemő folyadékigényét (ha szükséges, gyakoribb szoptatással). Amennyiben mégis folyadékpótlásra van szükség, a forralt lehűtött vizet javasoljuk, de semmiképpen se cumisüvegből, hanem pohárból adjuk. A cumisüvegből való etetés megzavarhatja az addig jól szopó csecsemő, ami nehézséget okozhat, és például az arc fejlődése szempontjából sem kedvező" – tette hozzá a szakértő.

Az első fél évben nincs szükség másra, csak anyatejre

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a szakmai szervezetek a 6 hónapos korig tartó kizárólagos szoptatást javasolják, az anyatej ugyanis az első hat hónapban tökéletesen fedezi a baba energia-, víz, és tápanyagigényét. Összetétele folyamatosan igazodik a szervezet változó igényeihez, és pontosan annyi zsírt, szénhidrátot, fehérjét, vitamint, ásványi anyagot és vizet tartalmaz, amire a babának éppen szüksége van. Az anyatejben emellett olyan bioaktív faktorok is találhatók, melyek serkentik az immunrendszer működését, és javítják a tápanyagfelszívódást.

„A szoptatás sajnos nem mindig zökkenőmentes, sok anyuka panaszkodik arra, hogy kezdetben fájdalmas, illetve sokan fordulnak hozzánk azzal is, hogy kevésnek érzik a tej mennyiségét. Fontos hangsúlyozni, hogy a fizikai problémák jelentős része, a rossz mellre helyezésből adódik, valamint az édesanya nem megfelelő táplálkozásból, vagy a kevés folyadékbevitelből eredhet. A felmerült problémák a legtöbb esetben a védőnők segítségével orvosolhatók, és nem kell miattuk idő előtt abbahagyni az anyatejes táplálást" - hangsúlyozta a szakértő. Ugyanakkor előfordulhat, hogy az édesanyának minden próbálkozása ellenére sem sikerül a szoptatás, ekkor fontos, hogy a szakorvossal való egyeztetés után megfelelő tápszeres kiegészítést kapjon a baba. Semmiképpen se kezdjük tehéntejjel táplálni a kicsit, mert súlyos károkat okozhatunk.

A szoptatás komoly betegségeket előzhet meg a babánál és az anyánál egyaránt

A tüdőgyulladás és hasmenés okozta kiszáradás világszerte vezető haláloknak számít az 5 év alatti gyermekek körében, ma viszont már bizonyított, hogy a szoptatás segít a betegségek megelőzésében: a hasmenéses esetek csaknem fele és a légúti fertőzéses esetek egyharmada megelőzhető, ha a baba elegendő ideig részesül anyatejes táplálásban. Mindemellett azoknál a babáknál, akiket az édesanyjuk hosszabb ideig tud szoptatni, 13%-kal csökken a túlsúly és az elhízás kialakulásának esélye, és 35%-kal kevesebb esetben regisztrálnak náluk 2-es típusú cukorbetegséget.

A szoptatás ráadásul az anya egészségét is támogatja: elősegíti a méh összehúzódását, csökkenti a szülés utáni vérzést, segít, hogy az anyuka visszanyerje a várandósság előtti súlyát, és csökkenti a cukorbetegség, a mell- és a petefészekrák, valamint a csontritkulás kialakulásának a kockázatát.

„A 6 hónapig tartó kizárólagos szoptatás, valamint az élet első 1000 napjának megfelelő táplálása soha vissza nem térő lehetőség arra, hogy az édesanyák megalapozhassák gyermekük jövőbeni egészségét, és olyan felnőttkori népbetegségeket is megelőzzenek, mint az elhízás, a szív- és érrendszeri megbetegedések vagy a cukorbetegség. Ha egyedül nem megy a szoptatás, bátran forduljunk szakemberhez, ne adjuk fel a próbálkozást!" – tette hozzá Csordás Ágnes.