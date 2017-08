Csatlakozik a gravitációs hullámok amerikai megfigyeléséhez a Virgo

Az európai hullámdetektor, a Virgo is csatlakozik az amerikai LIGO (két különálló, de egy lézer interferométeres gravitációshullám-vizsgáló obszervatóriumként működő létesítmény) második megfigyelési időszakaszához augusztus elsejével - közölte a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Wigner Fizikai Kutatóközpont az MTI-vel kedden.

Vasúth Mátyás, a kutatóközpont magyar Virgo csoportjának vezetője szerint a csatlakozással egy olyan világméretű detektorhálózat jött létre, amelynek segítségével a gravitációs hullámjelek égi pozíciójának meghatározása jóval pontosabb lehet.

A lépés egy több éves fejlesztési program eredménye, amelynek fő célja az európai detektor érzékenységének növelése volt. A Virgo érzékenysége most jelentősen meghaladja a felújítás kezdete előtti, 2011-es szintet, azonban még így sem éri el az amerikai társdetektorok érzékenységét.

A hullámdetektorok második megfigyelési időszaka november 20-án kezdődött és augusztus 25-én ér véget. Ebben az időszakban harmadszor észleltek feketelyuk-párok nagyenergiájú összeolvadásából származó gravitációs hullámokat. A GW170104 elnevezésű összeolvadást január 4-én észleltek és június 1-jén jelentett be a LIGO és a Virgo. A közös adatkiértékelés még tart, miközben folyamatosan bővülnek a most először egyszerre három detektorból származó mérési adatok is.

Tovább növelik a Virgo érzékenységét

A megfigyelési időszak lezárulása után a tervek szerint tovább növelik a Virgo érzékenységét. Több kulcsfontosságú fejlesztést is el fognak végezni, például a detektor tükreit a jelenlegi fémhuzalok helyett szilícium-dioxidból készített vékony és erős üvegszálakra függesztik fel. 2018 tavaszán egy új üzembe helyezési szakasz indul azzal a céllal, hogy egy jóval érzékenyebb detektorral vághassanak neki a 2018 őszén induló harmadik megfigyelési időszaknak.

A most zajló megfigyelési szakasz lezárulása után Vasúth Mátyás szerint egy-két hónapig is eltarthat a mérési adatok kiértékelése, számításokat kell végezni, hogy meghatározzák az esetleges érzékelt források jellemzőit, például távolságát, valamint tömegét és méretét - olvasható az MTI-nek eljutatott tájékoztatásban.

A Virgo együttműködésben 20 európai kutatócsoport több mint 280 fizikusa és mérnöke vesz részt. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Gravitációfizikai Kutatócsoportja 2010-től tagja az együttműködésnek, amelynek munkájához számítástechnikai eljárások, algoritmusok, valamint hullámforma-jóslatok fejlesztésével járulnak hozzá, valamint részt vesznek továbbá az összeolvadó, nagy tömegű csillagok jeleinek keresésében és az eredményeket ellenőrző csoport munkájában is.