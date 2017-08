Pannónia feladása után is élhettek rómaiak Fenékpusztán

Miután feladták Pannóniát, még évszázadokig működött és fejlődött a mai Fenékpuszta területén épült római erőd. Pedig a kutatások eddig azt az elméletet igazolták a római erőd logisztikai központként szolgált.

Idén négyhetes ásatási munkálat során egy 15 hektáros római erőd központi épületét, egy palotát tártak fel. Az egymásra rétegződő leletek azt bizonyítják, hogy egészen a 7. századig éltek itt a rómaiak és más barbár csoportok tagjai.

A palotaépület mintegy 100 méter hosszú és 30 méter széles. Ez a főépület már a 3. század végén is állhatott, de maga a 44 tornyú erőd csak a 4. század közepén épült köré- mondta az ásatás vezetője, Heinrich-Tamáska Orsolya. Hozzátette, az erőd egyfajta mezőgazdasági logisztikai központ lehetett. Ez pedig azt támasztja alá, hogy Pannónia területén még hosszú ideig éltek rómaiak.

Az erőd szabályos négyszög alakú területet zárt körbe, falait összesen 44 torony övezte, amik akár a katonák lakótornyai is lehettek. 2009 óta próbálják feltárni a teljes épületet, de még csak 27 épületet sikerült feltárniuk. Köztük gabonatárolókat, kisebb villákat és a reprezentációs célokat szolgáló palotát, a négy égtájra nyíló kapuiból hármat, valamint egy római fürdő nyomait vették szemügyre.

A kutatást az is nehezíti, hogy a fenékpusztai erődnél nem maradtak feliratok, nyomok, emlékek. Sőt az is szokatlan, hogy nagyon kevés a mindennapi használatot bizonyító kerámia, ellenben rengeteg az állatcsont. Viszont találtak késői római bronzérméket, álltafejes bronzfibulát, aranyozott ruhatűt és két ezüst lemezkét is. A lemezkéken maszkos állatok láthatók. Azt feltételezik róluk, hogy egy ereklyetartó oldalát díszíthették a 7. században.