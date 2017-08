Egyes élőlényeknek életmentő az alkoholizmus

Az aranyhalak és rokonai, a kárászok akár hónapokat is képesek kibírni oxigén nélkül. Egy új kutatás során tudósok egy csoportjának sikerült kiderítenie, minek is köszönhetik a kopoltyúsok ezt a különleges képességet: amikor az oxigénszint vészesen lecsökken, a halban olyan enzimek lépnek akcióba, amik lehetővé teszik, hogy az állat a szénhidrátokat alkohollá alakítsa, majd azt a kopoltyúkon keresztül a külvilágba engedje – számol be az eredményekről a New Scientist magazin.