Veszélyben lehetnek a tetováltak a nagy melegben

A tetoválás befolyásolhatja azt, hogy mennyit izzadunk, derítette ki egy új kutatás.

Az amerikai Alma College munkatársainak vizsgálata 10 egészséges, 21 éves felnőttet foglalt magába. A férfiak felsőtestének egyik oldalán volt tetoválás, a másikon azonban nem. A kutatók kémiai anyaggal, egészen pontosan pilokarpin-nitráttal ingerelték az verejtékmirigyeket, ami izzadást váltott ki. Ez után az izzadságot apró korongokkal gyűjtötték össze.

Húsz perccel később azt lehetett tapasztalni, hogy a tetovált bőrfelület fele annyi izzadságot produkált, mint a tetoválás nélküli.

Ugyanakkor nem csak a mennyiségben, hanem az összetételben is volt különbség, a tetovált bőrből származó verejték kétszer több nátriumot tartalmazott, mint a tetoválatlan bőrből származó.

A Medicine and Science in Sports and Exercise című szakfolyóiratban megjelent tanulmány eredményét nem befolyásolta, hogy a tetoválás réginek számított-e vagy sem.

Óvatosan kell kezelni az eredményeket

„Tudomásunk szerint ez az első olyan tanulmány, amely kimutatta, hogy a tetoválás változásokat idéz elő az izzadásfunkcióban" – írta a kiadott közleményben Maurie Luetkemeier, a publikáció első szerzője.

A szakember azonban figyelmeztetett arra is, hogy a vizsgálat során alkalmazott kémiai ingerlés esetleg torzíthatta az eredményeket, emellett csak kisszámú minta állt rendelkezésre, nem árt tehát a megállapításokat némi óvatossággal kezelni. Mindenféleképpen további kutatásokra van szükség, vélik a szerzők.

Amennyiben igaznak bizonyulnak a kutatók észrevételei, az azt jelentheti, hogy az erősen tetovált emberek verejtékmirigyei rosszabbul működnek, a melegben testük könnyen túlhevülhet, ami akár végzetes is lehet számukra.