Rothadó hús és büdös zokni: ezrek akarják megszagolni

Orrfacsaró bűzfelhő lengi be a washingtoni Capitolium közelében lévő botanikus kertet, ahol három gigantikus méretű titánbuzogány (Amorphophallus titanum) kinyílása tartja izgalomban a dolgozókat és a látogatókat.

Az Egyesült Államok Botanikus Kertjének szóvivője, Ray Mims szerint ez az első alkalom, hogy egy észak-amerikai intézményben majdnem egyidejűleg nyílik három titánbuzogány, amelynek alakja - és elnevezése is - a fölmeredő hímvesszőre emlékeztet.

Az óriáskontyvirágnak is nevezett növények 5-12 évesek és mindegyikük most nyílik először. Az egyik példány helyi idő szerint már vasárnap kinyílt, a másik kettő a szakember szerint augusztus 22. és 30. között követi a példáját. A legnagyobb növény nagyjából 2,13 méter magas.

A Capitolium-domb lábánál fekvő Botanikus Kert egészen este 10-ig nyitva tart ezekben a napokban, hogy minden érdeklődő meg tudja csodálni a titánbuzogányokat, amelyeknek virágzását élőben közvetítik az interneten is (https://www.usbg.gov/three-corpse-flower-blooms-usbg).

Ha az ember a növény közelében áll, szüksége van egy gázmaszkra. Ez tényleg a növények birodalmának rocksztárja” - jegyezte meg Todd Brethauer, a kert önkéntese, aki egy üvegben hordozza a titánbuzogány szagmintáját, hogy megmutathassa azt a látogatóknak.

Az Amorphophallus titanum szagát a rothadó hús, a büdös zokni, a fokhagyma és a használt pelenka együtteseként jellemzik a szakemberek. A különleges illatorgia vonzza a beporzáshoz szükséges legyeket és rovarokat, és el is riaszt vele sok kártevőt.

A titánbuzogányok egyidejű nyílása azért ritka, mert a folyamat csak akkor következik be, ha egy adott növény föld alatti részében elegendő energia gyűlik össze a kinyíláshoz.

A titánbuzogány magassága elérheti a három métert, a föld alatti gumó súlya pedig az 50-75 kilogrammot.