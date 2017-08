A héten vízre teszik az új brit sarkkutató hajó egyik elemét

A napokban vízre teszik az épülőben lévő új brit sarkkutató hajó egyik elemét, a Sir David Attenborough természettudós nevét viselő hajó tatjának leghátsó, 900 tonnás részével kevesebb mint egy hét alatt kerülik meg az Egyesült Királyságot, hogy célba érve összeilleszthessék a többivel.

Az úgynevezett 10-es blokk tömege 71 londoni emeletes buszénak felel meg, hossza 23, szélessége pedig 24 méter. Az északkelet-angliai Tyneside-ban készült, a hajótest többi része viszont Birkenheadben, Liverpool közelében épül.

A már most vízre bocsátandó elemmel várhatóan dél, nem pedig észak, Skócia felé veszik az irányt egy uszállyal, úgy kerülik meg vele a szigetországot, de a végső döntést az időjárástól és a tengerjárástól teszik függővé - közölte a Cammell Laird hajógyár igazgatója.

A Sir David Attenborough hajót a Rolls-Royce tervezte, az építő Cammel Laird viszont a szűk határidő miatt az A&P Tyne társaságra bízta a 10-es blokk kivitelezését. A két vállalat hasonló együttműködésére már volt példa, mégpedig minden idők legnagyobb brit hadihajója és új repülőgép-hordozója, a 65 ezer tonna vízkiszorítású Queen Elizabeth esetében.

A Sir David Attenborough teljes hossza 128 méter, vízkiszorítása 12 790 tonna lesz. Várhatóan 2019-ben lép kötelékbe, és a sarkvidékeken szolgáló két kutatóhajót, a James Clark Rosst és az Ernest Shackletont váltja fel. A 200 millió fontból épülő Attenborough a Déli- és az Északi-sarkon is segíti majd az ott tevékenykedő brit kutatókat.

Jelentős méretű raktere és helikopterleszállója is lesz, daruk és laboratóriumok is helyet kapnak rajta, valamint tengeralattjárót, az óceán feltérképezését és a minták gyűjtését szolgáló más szerkezeteket is tud majd hordozni. Az új hajó nevéről tavaly közönségszavazást tartottak és a kormány végül a Sir David Attenborough mellett tette le a voksát, emlékeztetve arra, hogy a világhírű és munkásságáért lovaggá ütött természettudós hat évtizeden át készített népszerű ismeretterjesztő sorozatokat a BBC televízió számára.