Napi 10 perc intenzív séta meghosszabbítja az életet

A brit népegészségügyi intézet úgy becsüli, hogy tíz 40 és 60 év közötti emberből legalább négy akár havonta egyszer sem tesz egy intenzív 10 perces sétát. Ez viszont jelentős egészségi kockázatot jelent.

Dr. Zoe Williams háziorvos elmondta, hogy minden háziorvosnak beszélnie kellene az élénk séta előnyeiről és ajánlania kellene valamilyen aktivitásmérő okostelefonos alkalmazást, ami szintén több mozgásra ösztönözhetné az embereket.

Az aktivitás különösen erősen csökken a 40 és 60 év közötti korban, tehát e korosztály számára lenne a legfontosabb, hogy minél többet mozogjanak hét közben és hétvégén is.

Az emberek számára legalább 150 perces mozgás ajánlott hetente, de a középkorú embereknek majdnem a fele nem teljesíti ezt az elvárást, és ötből egy ember még 30 percnyit sem mozog a héten.

Noha a napi 10 perces élénk séta még nem juttatja el az embereket az ajánlott szintre, ahhoz mégis elegendő, hogy nagyjából 15 százalékkal csökkentse a halálozás kockázatát. Javulás következik be a magas vérnyomásos, diabéteszes, súlyproblémákkal, depresszióval és idegességgel, valamint az vázizomrendszeri (például alsó háttáji fájdalom) problémákkal küzdő betegeknél.

Ezt a napi 10 perc élénk sétát nem is olyan nehéz beiktatni a napi rutinba. Megfelel például, ha gyalog megyünk a közértbe, egy megállóval előbb leszállunk a buszról stb. Különösen ajánlott, hogy hétvégén kimozduljunk a természetbe. Nem is elsősorban a túra nagysága, hanem a környezetváltozás, ami nagyon pozitív hatású. A kutyatartás is ráveszi a gazdákat a sétára.