Elfeledett civilizáció piramisai állnak az Antarktiszon?

Az összeesküvés-elméletek hívőinek tárháza szinte kimeríthetetlen. A neten újra felkapottá váltak azok a fotók és videók, amelyek az Antarktiszon található „piramisokat" ábrázolják. A misztikus dolgok rajongói szerint ezeket egy 100 millió éve élt ismeretlen civilizáció építette. A geológusok más véleményen vannak.

A Google térképén is jól látható, első pillantásra furcsa, valóban szabályos piramisnak tűnő sziklaképződmények az Antarktisz legmagasabb hegyláncához, az Ellsworth Mountainshoz tartoznak, ahol a 4892 méter magas Mount Vinson is áll.

Az antarktiszi piramisok történetének egyik legújabb verziója az EWAO (Earth. We Are One) című tudományszkeptikus oldalon jelent meg. A cikkben ügyesen keverednek az igazságok és féligazságok a teljesen hamis tényekkel, így könnyen megtéveszthetik az arra fogékony olvasókat.

Buja növényzetű Antarktisz

A szerző például kiemeli, hogy több kutató úgy véli, a ma fagyos Antarktisz valaha jóval melegebb volt, a hőmérséklet elérhette akár a plusz 20 Celsius-fokot. Idézi a Brit Anktartiszi Expedíció (British Antarctic Survey) egyik kutatójának valóban elhangzott kijelentését.

100 millió évvel ez előtt az Antarktiszt buja esőerdők borították, ahhoz hasonlók, amelyek ma Új-Zélandon találhatók" – állította egyszer dr. Vanessa Bowman.

Ennek persze valójában semmi köze a cikk fő állításához, miszerint az Antarktiszon felfedezett, piramis alakú sziklatömböket 100 millió éve építette ott egy ismeretlen civilizáció. Legfeljebb annyi az összefüggés, hogy az Antarktiszon akkoriban nem kellett bundában járkálniuk az építőknek.

El se kezdődött az emberi evolúció

Az állítással kapcsolatos fő problémák felett azonban nagyvonalúan elsiklik a cikkíró.

Nem izgatja az a tény, hogy 100 millió évvel ez előtt az evolúció még a majmoknál sem tartott. Az igazi emberi evolúció valójában csak 4-5 millió éve kezdődött. Persze erre előrángatják a Jolly Joker magyarázatot, hogy a „földönkívüliek építették".

Természetes képződmények

A másik „apróság", hogy a geológusok már megállapították, a piramisok természetes képződmények, amelyek a szél és jég eróziójának köszönhetően alakultak ki. Ilyen formák nem túl ritkák a hegységekben. Ezeket hívják németül és angolul is „horn"-nak (szarv), lásd például Matterhorn.

Amúgy is nehéz lenne elképzelni, hogyan és miért épített volna ez a rejtélyes civilizáció 1200 méter magas piramisokat (ami 100-szorosa a gizai nagy piramis magasságának), de az összeesküvés-elméletek hívőit nem tántorítják el ilyen „kicsiségek".