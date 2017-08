Kétszáz évvel ezelőtti kínai temetőt találtak Peruban

Mintegy kétszáz éve érkeztek Dél-Amerikába azok a kínai munkások, akiknek temetőjére most bukkantak rá régészek. Összesen 16, rabszolgaként dolgoztatott kínai sírja fekszik egy preinka szent helyen, Peruban.

Az elrejtett temetőt csütörtökön mutatták be a kutatók Limában. Állításuk szerint ez a legnagyobb eddig feltárt temetkezőhely, ahová Kínából érkezett munkásokat temettek el.

A holtak maradványai mellett egykori tárgyaikat, köztük ópiumpipákat is találtak.

A kínai munkások a 19. század második felében érkeztek, a legalacsonyabb bérért dolgoztak farmokon, útépítéseken. Sőt feladatuk között olyan is szerepelt, mint hogy a madarak ürülékét, a guanót is be kellett gyűjteniük, amiket később a termőföldeken használtak trágyázásra.

A munkásokat még haláluk után sem kezelték egyenragúan az ott élők.