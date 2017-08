Két fia szobrot állíttatott Diana walesi hercegnének, aki éppen 20 évvel ezelőtt halt meg egy párizsi alagútban. A balesetről összeesküvés-elméletek sokaságát gyártották, pedig valójában hibás emberi döntések sorozata okozta.

1997. augusztus 31-én, éjfél után nem sokkal, negyed egykor Diana hercegné és barátja, Dodi Al-Fayed, a Harrods luxusáruház egyiptomi tulajdonosának fia, kilépett a párizsi Ritz Hotel liftjéből. Minden pillanatukat, így ezt is rögzítette a szálloda biztonsági kamerája. Ez volt az utolsó felvétel, amely életében készült róla.

A hotel külső kamerája azt is megmutatta, hogy körülbelül 60 fotós várt rájuk a hotel előtt, hogy képet készíthessen a világ egyik legismertebb szerelmes párjáról. Diana akkoriban nemcsak a királyi család legnépszerűbb tagja, hanem a világ legtöbbet fotózott asszonya is volt.

Ma este nem kaptok el bennünket"

- kiáltott oda a paparazzóknak Henri Paul, a Ritz helyettes biztonsági főnöke, és beült a kormány mögé.

A pár is beült a Mercedesbe, majd Paul gázt adott. Száguldozni kezdett, hogy az őket követő motoros fotósokat lehagyja. Ekkor következett be a tragédia. Néhány perccel később, Párizs belvárosában, az Eiffel-toronytól nagyjából egy kilométerre, az Alma hídnál a Lady Dit szállító autó behajtott az alagútba, és 190 km/h-s sebességgel nekicsapódott a falnak.

Még élt a hercegné

Ha lehet hinni a szemtanúknak, Diana magánál volt, amikor megérkeztek a mentők. Még beszélni is tudott.

Istenem! Mi történt?"

- kérdezte az orvostól, miközben vér szivárgott a szájából és az orrából. Láthatóan a fején sérült meg, és a hasát fogta.

Azonnal kórházba vitték, de már nem tudták megmenteni az életét. Bár több fotós is azonnal a baleset helyszínére ért, azt a pillanatot, amikor a sebesült hercegnét kiemelik, és a mentőautóba teszik, alighanem sosem fogjuk látni. A későbbi nyomozás során mindenesetre kiderült, hogy a mentőket nem a fotósok értesítették, hanem egy nem sokkal később megérkező orvos, aki véletlenül járt arra.

Megijedt, de már nem volt visszaút

Diana Frances Spencer 1961. július 1-jén született egy brit arisztokrata családban. Szülei gyerekkorában elváltak. A kislány előbb édesanyjával, majd édesapjával élt egy ideig, tanulmányai után pedig óvónőként helyezkedett el. Mivel apja 1975-ben Spencer grófja lett, a 14 éves kislányt ettől kezdve

megillette a Lady megszólítás.

Lady Di élete 16 éves korában örökre megváltozott. Ekkor ismerkedett meg a walesi herceggel, akit a brit monarchia leendő királyaként kezeltek. Óriási szenzációnak számított, hogy II. Erzsébet királynő legidősebb fiának megtalálták a megfelelő feleséget, merthogy nem ők választották egymást. Károly és Diana házasságát Lady Fermoy, Diana nagymamája és a királynő együtt tervelte ki.

Ez volt az egyike a nagy tragédiáknak. Senki sem közölte Dianával, hogy ezentúl nem lesz magánélete. Mindent hónapokkal, évekkel előre megterveztek. Ekkor megijedt, és azon töprengett, hogy vajon helyesen cselekszik-e, ha belemegy a frigybe, de akkorra már késő volt ezen gondolkozni" - mondta Richard Kay, a walesi hercegnő bizalmasa egy interjúban.

Házasság Camilla Bowles Parker árnyékában

1981. július 29-én megkondult a londoni Szent Pál-székesegyház nagyharangja, és "az évszázad esküvőjén" Károly és Diana örök hűséget fogadtak egymásnak. Majdnem egy évvel később, 1982. június 21-én megszületett Vilmos herceg.

Ekkor még senki sem gondolt arra, hogy gondok lehetnek a hercegi pár házasságával, de a hercegné barátai szerint Diana már a mézesheteken, a Britannia fedélzetén rájött, hogy

nem ketten vannak a kapcsolatban.

Egy napon Károly naplója a földre esett, és kihullott belőle Camilla Parker Bowles fényképe. Diana szerint ezen a napon szaladt rossz vágányra a házasságuk"

- mondták az egyik róla szóló dokumentumfilmben.

1984. szeptember 15-én megszületett Harry herceg, Károly és Diana második fia. Saját bevallása szerint a hercegné ezután

depressziós és bulimiás lett.

Eközben fokozatosan azzal küzdött, hogy minden lépését követik az újságírók, az egész élete a nagy nyilvánosság előtt zajlik. Ez azonban az udvari történész szerint csak póz volt.

Ahhoz, hogy megértsük Diánát, el kell fogadnunk a tényt, hogy ő is egy híresség volt. Aki prominens, az titokban szövetséget köt a médiával. Gyakran gyűlölik a médiát, és védekeznek, hogy miért nem hagyják már őket békén, de ha két napig nyugton hagyják őket, az olyan számukra, mint egy kokainelvonó"

- mondta David Starkey udvari történész a filmben. Ez a kettősség is szerepet játszhatott a halálában. A paparazzók ugyanis megszokták, hogy Diana egy idő után mindig hagyja magát fotózni. Néhány nappal korábban, nyaralásuk közben is pózoltak Dodi Al-Fayeddel a fotósoknak, akik ezután békén hagyták őket.

Szerelmi kalandok

1995-ben, két évvel a halálos baleset előtt, a BBC Panoráma című műsora exkluzív interjút sugárzott a hercegnével, amelyben őszintén beszélt válságban lévő házasságáról. Elismerte, hogy volt testőre,

James Hewitt lovassági tiszt a szeretője volt.

Hewitt kettőjük viszonyáról szóló könyve 1994-ben jelent meg, és azonnal nagy vihart kavart. Diana azt is elárulta, hogy a férfi vallomása szabályosan sokkolta, és sosem gondolt a válásra.

Kétségbeesetten küzdöttem azért, hogy rendben menjenek a dolgok, rajongásig szerettem a férjemet, és azt akartam, hogy mindent megosszunk egymással. Azt hittem, összeillünk" – mondta.

A hercegné megpróbált öngyilkosságot elkövetni, aztán újabb szerelmi kalandokba keveredett. Miközben gondolatait lediktálta egy írónak, Károly kitálalt a médiában. Őszintén beszélt Camillához fűződő viszonyáról.

Ekkor lépett közbe II. Erzsébet,

aki a BBC exkluzív interjújára sem adott engedélyt a walesi hercegnőnek, sőt nem is tudott róla.

Egy házasság véget ér

Diana ismerőseinek elmondása szerint a királynő „félreérthetetlenül fogalmazott, amikor tudomásukra hozta, hogy be kell fejezniük a házasságukat". Nem csak szóban, írásban is kifejtette a gondolatait.

Dianát és Károlyt is levelekkel „bombázta",

amelyben szabályosan megparancsolta, hogy váljanak el. 1996-ban alá is írták a válási papírokat.

Amikor Diana egyik barátja válása napján megkérdezte a walesi hercegnét, boldog-e, Lady Di állítólag úgy válaszolt, hogy „éppen ellenkezőleg". Azt mondta, nagyon szomorú, mert Károly volt az egyetlen férfi, akit igazán szeretett, és ezzel a nappal a boldog házasságról szőtt álma is tovaszállt."

A két fiával viszont mindig nagyon boldog volt, legalábbis amíg engedték neki. II. Erzsébet ugyanis ragaszkodott hozzá, hogy a trónörököst ő nevelje. A hercegné tehát többet vesztett a válással, mint egy leendő királyi férjet és az „Ő Királyi Fensége" címet, amely 1981 és 1996 között megillette őt. Élete utolsó évében már csak a „walesi hercegné" titulust tarthatta meg. Arról ellentmondásos visszaemlékezések vannak, hogy mennyire vette komolyan Dodi Al-Fayedet és a kapcsolatukat.

Olyan boldog vagyok, mondta röviddel a halála előtt a telefonba. Figyelmesek velem, és vigyáznak rám, ez még soha nem történt meg velem"

- emlékezett vissza egy interjúban Lady Elsa Bowker, Diana barátnője. Később azonban többen úgy emlékeztek, Diana valójában csak féltékennyé akarta tenni előző szeretőjét, egy pakisztáni orvost.

A Szívek királynőjének mítosza

A szépséges Dianát könnyen megszerette a „nép". Gyorsan kialakult róla az a kép, hogy

segít a rászorulókon, betegeken és elesetteken.

Ez a walesi hercegné protokolláris szerepéből is következett. Bárhol felbukkant, rajongók hada vette körül.

Egy idő után senki sem vonta kétségbe, hogy sokkal népszerűbb, mint Károly vagy maga a királynő. Mítoszához nyilvánvalóan hozzájárult manökennek beillő alakja és fotogén arca, valamint az, hogy mindig elegáns ruhákban járt, és színes bulvármagazinokból mosolygott vissza az alattvalókra.

Amikor meghalt, ezrek mentek gyászolni a Buckingham-palotához. Emellett 187 országban, 2 és fél milliárd néző látta a gyászszertartását, a temetési menet mellett pedig több millióan vettek részt.

Alighanem Diana személyes varázsa is hozzájárult ahhoz, hogy az emberek

összeesküvés-elméleteket kezdtek gyártani a halálával kapcsolatban.

A legnagyobb szerepet azonban ebben Dodi apja, Mohamed Al-Fayed játszotta, aki rendszeresen arról beszélt, hogy a brit királyi családnak útjában állt a fia, és merénylet történhetett 1997. augusztus 31-én Párizsban, abban az alagútban.

Minden annyira rejtélyes. Meg vagyok győződve arról, hogy a fiam nem természetes halállal halt meg. Addig nem nyugszom, ameddig ki nem derítem a halálának valós körülményeit" - mondta Mohammed Al-Fayed a filmben.

Az egyiptomi-brit üzletember azt állította, hogy a királyi család nem nézte jó szemmel, hogy egy muszlim udvarol a két herceg, Vilmos és Harry édesanyjának. Úgy fogalmazott, hogy egy merénylettel megakadályozták, hogy egy hithű muszlimtól - vagyis az ő fiától, Dodi Fayedtől - származó féltestvére legyen a trónörökösnek, Vilmosnak. Mohammed Al-Fayed többször is azt állította, hogy aznap este a fia megkérte Diana kezét, erről azonban senki más nem hallott.

Az összeesküvés-elméletek hívei szerint a brit titkosszolgálatnak, sőt egyenesen a királynőnek lehet köze Diana halálához.

Baleset vagy gyilkosság?

Hat évig tartott a hivatalos francia nyomozás, amelyből egyértelműen kiderült, hogy baleset történt, amit a sofőr, Henri Paul okozott. A nyomozás kétséget kizáróan kiderítette, hogy a sofőr részeg volt, a vérében 1,8 ezrelék alkoholt mutattak ki (ez azt jelenti, hogy legalább 7-8 felest ivott meg), ráadásul még gyógyszereket is szedett mellé. Erős depresszióellenes szerek is voltak a szervezetében, amikor a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel nekicsapódott az alagút falának. Ez pedig azt jelenti, hogy nem kellett hozzá merénylet, hogy bekövetkezzen a tragédia. A francia orvosszakértők először ekkor, aztán később többször is cáfolták azt is, hogy Diana terhes lett volna a halála pillanatában.

A francia vizsgálat lezárása után azonnal megkezdődött a brit nyomozás, amelyet Lord John Stevens, a Scotland Yard volt főparancsnoka vezetett, aki már a vizsgálat első napjaiban azt mondta, hogy

a hercegné halálával kapcsolatos "összeesküvési feltételezéseket"

is ki kell vizsgálni.

Még DNS-teszteket is végeztek Henri Paul vérmintáján, az egyik összeesküvés-elmélet szerint ugyanis elcsalták a vizsgálatot, más vérét vizsgálták meg az övé helyett. Végül a genetikus szakértők kizárták, hogy elcserélték volna a sofőr vérmintáit. A nyomozók minden összeesküvés-elméletet megcáfoltak a nyomozás végére. A brit vizsgálatok azt igazolták, hogy baleset történt. 2008-ban, a londoni felsőbíróság esküdtszéke

gondatlanságból elkövetett emberölésnek

minősítette Diana halálát, amelyért a kocsit üldöző paparazzókat és a sofőrt tették felelőssé.

A nyomozásban az is kiderült, hogy az 1994-es évjáratú Mercedes S280-as típusú autót, amelyben Diana is ült azon a végzetes éjszakán, korábban újjáépítették. Két balesetben ugyanis teljesen összetört. Közlekedésre szinte alkalmatlan, "guruló koporsó" volt.

Henri Paul a végzetes éjszakán 190 km/h-s sebességgel száguldott vele az alagútba, pedig hatvan km/h-s sebesség felett már életveszélyes volt, és a sofőr is többször panaszkodott rá. Mohammed Al-Fayed azonban nem engedte eladni. Dodi pedig megengedte azt, hogy egy részeg sofőr vezesse az autót ezen az éjszakán. A valóságban tehát a két Al-Fayed felelőtlensége vezetett a tragédiához.

Szobor őrzi Diana emlékét

Vilmos herceg édesanyja eljegyzési gyűrűjével jegyezte el Katalin hercegnőt, másodszülött kislányuk pedig megkapta a Diana nevet is. Emellett fiai másképpen is

őrzik az emlékét.

A tragédia 20. évfordulójára Diana egykori londoni rezidenciájának, a Kensington-palotának a nyilvánosan látogatható részén a két herceg szobrot állíttatott édesanyjuk számára.