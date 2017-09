Harmincnégy éve rejtély a lelőtt dél-koreai utasszállító esete

A Korean Air KAL 007-es New York –Szöul között közlekedő menetrendszerinti járatát 1983. szeptember elsején hajnalban, miután a repülési útvonaláról messze letérve a nemzetközi polgári légiforgalom számára tiltott légtérbe hatolva szovjet katonai bázisok felett repült át, a honi légvédelem egyik magasba emelt Szuhoj Sz-15 vadászgépe, többszöri eredménytelen kapcsolat felvételi kísérlet után, légiharc-rakétáival lelőtte. A 269 halálos áldozatot követelő katasztrófa óriási nemzetközi felháborodást váltott ki, ám a hidegháborús korszak egyik legsúlyosabb incidenes mind a mai napig számos megválaszolatlan kérdést vet fel.

George Patton tábornok unokatestvére is a haláljáraton utazott

A Korean Air Lines 007-es járata New York és a dél-koreai főváros, Szöul között teljesített menetrendszerinti forgalmat. A HL- 7442 lajstromjelű Boeing 747-230 típusú „Jumbo Jet"1983. augusztus 31-én, keleti parti idő szerint 23 óra 50 perckor gurult ki a New York-i John F. Kennedy Nemzetközi Repülőtér 15-ös beszállókapujától.

A gépparancsnok, Csung Bjung-in kapitány rutinos hajózónak számított több mint tízezer órás repülési idejével, amelyből hatezerötszáz órát ezen a típuson teljesített, de a kabinszemélyzet többi tagja, Szon Dong-huj első tiszt, valamint Kim Ej-dong fedélzeti mérnök ugyancsak tapasztalt repülősök voltak. A Boeing New Yorkból először az alaszkai Anchorage-be repült, ahol feltankolt, és újabb utasokat, valamint postai küldeményt vett a fedélzetére.

A KAL 007-es járat helyi idő szerint hajnali három órakor emelkedett ismét a magasba,

hogy megkezdje az óceán átrepülését. A gépen ekkor 29 fős személyzet, és 240 utas tartózkodott.

A 16 országból származó utasok többsége, 105 ember - a személyzet tagjait is beleértve – dél-koreai állampolgár volt, a második legnépesebb utas csoportot – 62 fővel - az amerikaiak adták. A gépen tartózkodott Lawrence Patton McDonald (a híres második világháborús amerikai tábornok, George Patton unokatestvére) georgiai demokrata kongresszusi képviselő is.

Érdekes megemlíteni, hogy

eredetileg három másik amerikai politikus is a KAL 007-es járatán utazott volna a dél-koreai fővárosba,

ám Carol Hubbard képviselő, valamint Jesse Helms és Steve Symms szenátorok az utolsó pillanatban- tegyük hozzá, hatalmas szerencséjükre - lemondták az utat. A 007-es járat utasaira Alaszkától még több mint hétezer kilométeres repülés várt, amelynek a szöuli Gimpo Nemzetközi Repülőtérlett volna a célállomása.

Eseménytelen, kellemes repülésként indult a végzetes út

Az alaszkai felszállás utáni órák kényelmes és eseménytelen repülésnek ígérkeztek. 1983. szeptember elsején kora hajnalban a 007-es járat útvonalán ideálisak voltak a repülési körülmények. Az utasok többsége szunyókált, mások olvasással illetve a Jumbo fedélzetén alapszolgáltatásnak számító mozifilmnézéssel próbálták agyonütni a hosszú, és monoton éjszakai repülés idejét.

Ekkor még senki sem sejthette közülük, hogy már csak alig egy-két óra van hátra az életükből.

Volt ugyanis valami a koreai géppel, ami nagyon nem stimmelt.

Az anchorage-i nemzetközi repülőtérről történt felszállás 15. percében, amikor a Boeing 747-es még az amerikai kontinens felett repült, a gép hozzávetőleg egy –másfél fokkal északnak tért ki a fedélzeti számítógépbe beprogramozott repülési irányhoz képest. A katasztrófa kivizsgálása során megállapították, hogy ezt a mintegy két fokos irányeltérést végig tartotta a 007-es járat.

A repülés 30. percében már tíz kilométerrel tért el az eredeti iránytól,

és ez a távolság a harmadik repülési órában igen jelentős, 200 kilométeres eltérésre növekedett.

A KAL 007-es járat greenwichi idő (GMT) szerint 15 óra 50 perckor már annyira eltért az eredeti repülési irányától, hogy Kamcsatka felett belépett a szovjet légtérbe, holott attól jó 300 kilométerrel délebbre kellett volna haladnia.

Hidegháborús hisztéria a Távol-keleten

A hidegháborús években Kamcsatka és Szahalin zárt területnek számított az ottani titkos szovjet rakétabázisok miatt. Az 1980-as évek elején részben a Szovjetunió afganisztáni kalandja, részben pedig az 1980-as elnökválasztást megnyert republikánus elnök, Ronald Reagan konfrontációt sem kerülő új külpolitikai irányvonala miatt a két nagyhatalom közötti viszony különösen feszültté vált.

1982 novemberében az elhunyt Leonyid Iljics Brezsnyevet Jurij Andropov, a KGB volt elnöke követte a pártfőtitkári székben. Az új amerikai irányvonalra adott válaszként, a szovjetek Andropov főtitkársága alatt kezdték meg a közepes hatótávolságú, több nukleáris robbanófejjel felszerelt SS-20 hadászati ballisztikus rakéták Német Demokratikus Köztársaság (NDK) területére való telepítését, amit Reagan elnök nagyarányú fegyverkezési programja, az úgynevezett csillagháborús terv meghirdetése követett.

A szovjet atomrakétákkal teletűzdelt kamcsatkai térség ezért - érthető okokból -, az amerikai katonai felderítés egyik „kedvenc" területe volt azokban az időkben. 1983. szeptember elején Kamcsatka csendes-óceáni térségében még javában tartott a szovjeteket különösen idegesítő amerikai „Cobra Ball" fedőnevű hírszerzési-harcászati gyakorlat, amelynek során az amerikai légierő csúcstechnikával felszerelt Boeing RC-135-ös felderítőgépei rendszeresen alig pár száz méterre járőröztek a szovjet légtérhatártól.

A Szovjet Honi Légvédelem távol-keleti parancsnoksága ezért különösen érzékenyen reagált minden olyan berepülésre, ami Szahalin és a Kamcsatka-félsziget térségét érintette.

Magasba emelkednek a szovjet vadászgépek

Amint a szovjet katonai radarok befogták a KAL 007-es járat Boeingjét, azonnal négy Mig-23-as elfogóvadász emelkedett a magasba. A négy szovjet vadászból álló kötelék azonban a nélkül tért vissza a bázisára, hogy a radar illetve a vizuális kontaktust fel tudták volna venni a légtérsértő géppel.

A légtérsértési incidenst azonnal jelentették a távol-keleti katonai körzet parancsnokának,

Valerij Kamenszkij tábornoknak. Eközben a KAL 007-es járat addigi irányvonalát tartva, közel egy órás repülés után 17 óra 45 perckor elhagyta Kamcsatkát, és kirepült az Ohotszki-tenger fölé. A szovjet légvédelmi parancsnokságon percről percre nőtt az idegesség.

Az ismeretlen gép ugyanis nyílegyenesen Szahalin szigete felé haladt, ami még Kamcsatkánál is szigorúbban védett katonai területnek számított. A szovjet idegességet csak fokozta, hogy éppen másnapra terveztek egy, a SALT-2 szerződés rendelkezéseit sértő szupertitkos rakétakísérletet az SS-25 ballisztikus hadászati rakétával.

Milyen civil? Átrepült Kamcsatka felett!

A szovjet parancsnokságon azonban attól is igen paprikás volt a hangulat, hogy nem sokkal a KAL 007-es járat felbukkanása előtt

egy „különösen pimasz" amerikai RC-135-ös szinte a szovjet légtérhatárt karcolva repülte végig ugyanezt a térséget.

Amikor a dél-koreai Boeing az Ohotszki-tenger feletti nemzetközi légtérben haladva továbbra is Szahalin irányába repült, a távol-keleti légvédelmi parancsnokság központjában elszakadt a húr: Kamenszkij tábornok 17 óra 49 perckor adta ki az első parancsot, a légtérsértő gép lelövésére.

A Szokol légi bázison éppen készültséget adó két Szuhoj Szu-15 elfogó vadászgépe kapta meg a közvetlen parancsot az ismeretlen gép elfogására. A parancs vétele után a két Szuhoj szinte azonnal végigdübörgött a betonon, és utánégetőikből hosszú lángcsóvát húzva meredeken felemelkedtek, hogy néhány pillanat múlva elnyelje őket az éjszakai sötétség.

A KAL 007-es járat 18 óra 15 perckor lépett be ismét a szovjet légtérbe Szahalin felett, ahol a két Szuhoj és egy időközben szintén riadóztatott MiG-23 várta.

A két Szu-15 az ismeretlen gép nyomába eredt,

és az erre rendelt nemzetközi frekvencián többször is megpróbálták felvenni a kapcsolatot a gép pilótáival, azonban a koreai Boeing nem válaszolt. A két szovjet vadászgép közül ekkor az egyik a sötétbe burkolózó óriásgép mellé repült. A pilóta jelentette, hogy jól látszanak a gép villanófényei, és a repülő egy nagy, négyhajtóműves gép.

A közlés csak megerősíti a szovjeteknek gyanúját, hogy egy magáról megfeledkezett amerikai RC-135-ös kémrepülő a légtérsértő, hiszen annak is négy hajtóműve van. Kamenszkij tábornokban – nyilván, a felelősség súlyától is – vannak azonban kérdések.

Kamenszkij tábornok: "Ki kell deríteni, lehet ez valami civil gép, vagy Isten tudja kicsoda."

Kornyukov: "Milyen civil? Átrepült Kamcsatka felett! Azonosítás nélkül jött be az óceán felől. Kiadom a tűzparancsot, ha átlépi az államhatárt."

Drámai párbeszéd, amely megpecsételte 269 ember sorsát

Solkov századosban is felvetődik a kérdés, hogy esetleg nem egy utasszállító lehet-e az ismeretlen gép, ám ezt az opciót Kornyukov tábornok elvetett. A szovjetek igen gyanúsnak találták azt a körülményt, hogy az ismeretlen gép semmilyen frekvencián nem hajlandó válaszolni. Ez a tragédia valóban egy igen érdekes és megmagyarázatlan körülménye.

A repülési adatrögzítők hangszalagja szerint ebben a kritikus időszakban Csung Bjung-in kapitány a tokiói légi irányítással kommunikált,

tehát kizárható, hogy műszaki meghibásodás akadályozta volna a szovjet vadászoknak adandó választ.

A szovjet parancsnokságon percről percre növekedett a feszültség, amit az alábbi párbeszéf is jól jelez:

Tyitovnyin: "Majsztrenko ezredes elvtárs, itt Tyitovnyin."

Majsztrenko ezredes (operatív ügyeleti tiszt, harcirányítási központ): "Igen".

Tyitovnyin: "A parancsnok azt parancsolta, hogy a célt meg kell semmisíteni, ha megsértette az államhatárt."

Majsztrenko: "...Lehet, hogy utasszállító. Minden megfelelő lépést meg kell tenni az azonosításra."

Tyitovnyin: "Azonosítás folyamatban van, de a pilóta nem lát. Sötét van. Még most is sötét van."

Majsztrenko: "Jól van, rendben. A feladat megfelelő. Ha nincsen kivilágítva, akkor nem lehet utasszállító gép."

Elindulnak a halál rakétái

Miután semmilyen kapcsolat felvételi kísérlet nem vezetett eredményre, a 805-ös hívójelű Szu-15 pilótája, Oszipovics őrnagy megkapta a parancsot a gép lelövésére. Oszipovics őrnagy 18 óra 26 perckor, valamivel több mint fél perccel azt megelőzően, hogy a KAL 007-es elhagyta volna a szovjet légteret, két R-98-as levegő-levegő légiharc-rakétát lőtt ki a Boeingre.

Az ismertté vált rádióforgalmazási adatok szerint

a dél-koreai gép ezt követően még 10 percig repült,

miközben folyamatosan és gyorsan vesztette a magasságát. A Boeing 747-es fedélzetén 269 emberrel, 18 óra 37 perckor becsapódott a Japán-tenger víztömegébe. A katasztrófát senki sem élte túl.

Titkosították az adatrögzítők hanganyagát

Az eset hatalmas nemzetközi felháborodást váltott ki, Reagan elnök a KAL 007-es járat lelövését újabb bizonyítékként tekintette arra, hogy a Szovjetunió a „gonosz birodalma".

A szovjet haditengerészet szeptember 15-én megtalálta és kiemelte a dél-koreai Boeing repülési adatrögzítőit,

az úgynevezett fekete dobozokat, ám egészen a Szovjetunió összeomlásáig ezek nem voltak hozzáférhetők, tartalmukat titkosították.

Az adatrögzítőket Borisz Jelcin elnök az új idők szellemisége jegyében, 1993-ban átadta a dél-koreai kormány képviselőinek.

A katasztrófa még több mint harminc év távlatából is több komoly kérdést vet fel.

A jelenleg leginkább elfogadott álláspont szerint a dél-koreai gép Kamcsatka fölé tévedését a gép tehetetlenségi navigációs rendszere (INS) okozhatta, mivel annak giroszkópjait a pilóták valószínűleg nem az előírásoknak megfelelően, még a gép álló helyzetében, hanem már gurulás közben pörgették fel.

Ezért a hosszú repülési idő alatt a gép sebességéhez hozzáadódott a gurulás sebessége is, eltérést okozva a beprogramozott irányszögben.

Talán soha sem fog kiderülni, mi volt a valóság

Még ha ez el is fogadható, arra már nehezebb magyarázatot találni, hogy a szovjet légtérben történt jó egy órás repülés alatt – annak ellenére, hogy a KAL 007-es járat fedélzeti rádiója bizonyíthatóan kifogástalanul működött – a személyzet miért nem reagált a szovjet vadászgépek üzeneteire.

Az is kérdéses, a szovjetek miért nem tudták azonosítani, hogy civil gép repül a légterükbe, hiszen amennyiben a transzponder be volt kapcsolva (a transzponder felszállás előtti bekapcsolása kötelező) akkor a készülék által automatikusan sugárzott jelekből ezt azonnal meg kellett volna tudniuk. Más eset, ha a transzponder nem működött, ám akkor az a kérdés, hogy vajon miért nem?

Ha a személyzet kikapcsolta, akkor nagyon súlyos mulasztást követett el,

és ez újabb kérdést vet fel, vajon miért?

Több konspirációs elmélet is született a KAL 007-es járat tragédiájával kapcsolatosan, amelyek közül az a legelterjedtebb, hogy a gép titkos kémfeladatot hajtott vég bízva abban, hogy még a szovjetek sem mernek lelőni egy civil utasszállító gépet. Mint tudjuk, nem így történt. A KAL 007-es járatból alig maradtak roncsdarabok, és csak nagyon kevés emberi maradványt találtak. A hidegháborús korszak egyik legnagyobb port felvert incidensének titkait valószínű, hogy mindörökre elnyelte a Japán-tenger.