A spermiumok is betépnek a marihuánától

A füvezők ellazulásról, kellemes bódultságról számolnak be a kábítószer szívása után. Az viszont csak most derült ki, hogy a füvezéstől a spermiumok is túlságosan ellazulnak, és lustán körbe-körbe úszkálnak, ami érthetően nem tesz jót a megtermékenyítési képességüknek.