Orvvadászok megöltek egy állatvédőt - Jane Goodall megemlékezése

Wayne Lotter nekrológja - írta dr. Jane Goodall, a Brit Birodalom Hölgye. A Jane Goodall Intézet Természet- és Környezetvédelmi Egyesület közleménye.

"Mélységesen megdöbbentem, amikor megtudtam, hogy Wayne Lottert, a PAMS Alapítvány társ-alapítóját, aki a vadvilág orvvadászata ellen folytatott bátor harcáról volt ismert, meglőtték és megölték augusztus 16-án éjjel Tanzániában, Dar es Salaam Masaki körzetében. Wayne a hősöm volt, sokak hőse, valaki, aki az afrikai vadvilág megmentésének szentelte életét. Fiatal éveiben vadőrként szolgált szülőhazájában, Dél-Afrikában, mielőtt Kelet Afrikába költözött, hogy az orvvadászt ellen harcoljon, különösképp az elefántok orvvadászata ellen Tanzániában.

2009-ben csatlakozott Krissie Clark-hoz és Ally Namangaya-hoz, hogy megalakítsák a PAMS Alapítványt és azóta fáradhatatlanul dolgoztak mind az orvvadászat, mind pedig a korrupció ellen. Jóval azelőtt tudtam a tevékenységeikről, mielőtt először találkoztam velük 2014-ben, amikor a Ruaha Nemzeti Parkban a legmélyebb krízis volt az elefántok elleni orvvadászat miatt. Abban az időben erős érdekek kétségbeesetten próbálták befeketíteni Wayne nevét és bezáratni a PAMS Alapítványt. Felkértek, hogy felhívjam azon emberek figyelmét az ügyre, akik segíthetnek neki a harcban, beleértve az Amerikai Nagykövetséget. Szerencsére az ő és a PAMS jó híre is megmenekült.

Wayne és partnere, Krissie Clark, mindig is elkötelezetten végezték munkájukat és újra és újra bebizonyították, hogy bármi is történjék, készek folytatni azt. Nincs kétségem afelől, hogy Wayne orvvadászat elleni erőfeszítései nagymértékben előmozdították a harcot Tanzánia elefántjainak megmenekítéséért az illegális elefántcsont-kereskedelemtől. Ezen felül a merev ellenállással és személyes fenyegetésekkel szemben tanúsított bátorsága, és elszántsága, hogy folytassa a harcot, sokakat inspirált és bátorított, hogy ők is folytassák a harcot a vadvilágért.

Ha ez a gyáva lövöldözés kísérlet volt arra, hogy a PAMS Alapítvány munkájának véget vessenek, akkor ez nem fog sikerülni. Mindazok, akiket Wayne inspirált, tovább fognak küzdeni. Mindazonáltal sokaknak borzasztóan hiányozni fog. Mélységesen együttérzek Krissie-vel, a családjával és mindazokkal, akik abban a kiváltságban részesültek, hogy ismerhették őt és vele dolgozhattak."

Jane Goodall, PhD, DBE Founder - the Jane Goodall Institute & UN Messenger of Peace