Sharknado kíséri Irmát egy rendkívüli hír szerint

A horrorfilmek rajongói közül valószínűleg sokan látták a Sharknado – Cápavihar című C kategóriás tévéfilmeket, amelyek arról szólnak, hogy egy tornádó cápákat kap fel és potyogtat le a az emberek közé. Valószínűleg ez az éppen gagyisága miatt kultfilmmé vált sorozat ihlette azt az álhírgyártót, aki elkészítette az Irma cápaelragadásairól szóló rendkívüli hírt.

Az Irma hurrikán önmagában is hatalmas pusztítást végzett, és eddig legalább 13 halálos áldozatot szedett, de valakinek ez nem elég.

Egy ismeretlen viccesnek érezte azt, hogy elterjessze a hírt: az Irma cápákat ragadott magával, amelyeket szétszórt a katasztrófa sújtotta területeken.

A hírhez használt kép valódi. 2017 szeptember 5-én reggel készítette az amerikai Nemzeti Éghajlati Adatközpont (NOAA), és drámaian mutatja az Irma hurrikán hatalmas méretét, ahogy az Atlanti-óceán felől közeledik.

A cápás „rendkívüli hírt" azonban egy bárki számára elérhető online „hírszerkesztő" oldallal készítették. Bár a Break Your Own News betesz egy vízjelet a vele készített anyagokhoz, sokan ezt nem veszik észre, pláne, ha el is akarják hinni a hír valóságtartalmát.

Bár az valóban előfordult, hogy tornádó elragadott kisebb állatokat és leejtett másutt, több száz kilós cápákkal még a legerősebb tornádó sem tud megbirkózni. Arról nem is beszélve, hogy ezek a tengeri állatok könnyen kikerülik a vihart úgy, hogy mélyebbre merülnek.