Somló felhozta borait a Gellért Hotelbe

A Nagy-Somlói Borvidék hazánk legkisebb borvidéke, mivel 1998-g egyedül a Somló lejtőire korlátozódott. Az 1998-as bortörvény életbelépésével kibővült hazánk e történelmi borvidéke. Ide tartozik a Somló két "kisöccse", a Kissomlyó és a Ság hegy. Ezzel a változással a három vulkanikus eredetű tanúhegyünk egy borvidéket alkot.

A Somló hegy a fehérszőlők termőterülete, a legelterjedtebb fajta az olaszrizling, emellett a jellegzetes somlói fajták a juhfark, furmint, hárslevelű, tramini. Szakértők szerint a juhfark egyedül Somlón tudja elérni a legjobb minőséget, ezért ez számít a borvidék húzó borának.

Minden fajtának megvan a kedvelt területi elhelyezkedése a hegyen, így a hegy lábának melegét, a szellős magasabban fekvő területeket, és a hegy szoknyáján lévő vízben gazdagabb területeket egyaránt lehet hasznosítani.

Mind a somlói, mind a Kissomlyó-Sághegyi körzetre jellemző az ültetvények elaprózodottsága. A somlói borok testesek, tüzesek, kemény karakterűek, sokan hazánk legfinomabb fehérborainak tartják őket. A mikroelemekben gazdag vulkáni talajoknak és az oxidatív érlelésnek fontos szerepe van a jellegzetes "somlói íz" kialakításában.

Mivel a somlói borok tényleg nemigen hasonlítanak a más borvidékeken termő, talán simulékonyabb borokhoz, ezért még a borkedvelők között is ellentmondásos a megítélésük. Akadnak rajongóik és akadnak olyanok, akik egyáltalán nem szeretik az itt termett borokat.

Az én benyomásaim is meglehetősen ellentmondóak voltak. Kóstoltam olyan „harapós" bort, ami összehúzta a számat, de olyat is, amely egészen kivételes élményt nyújtott.

Az utóbbiak közül számomra egyértelműen a Géró pincészet borai jöttek be a legjobban. Annak ellenére, hogy fiatal pince, Géró Péter borai felveszik bármelyik régebbi pincészet termékeivel a versenyt. Juhfarkja – amelyet több szakíró is méltatott – az egyike azon kevés juhfarknak, amely nekem is élményt nyújt (bevallom, nem vagyok nagy juhfarkpárti). A Somlai házasítások pedig szintén ajánlhatók a legínyencebb borkedvelőknek is.

Természetesen több jó bort kóstoltam, de három pincészet borait emelném ki a sorból. Teljesen egyedi és meglepő – de rendkívül kellemes – a St. Margit Pince gyöngyöző juhfarkja, valamint nagyon bejöttek a Fekete Pince borai, amelyek közül egyik sem okoz csalódást egy baráti kóstoláson vagy vacsorán. A Tornai Pincészet borai is vitathatatlanul az élvonalba tartoznak.