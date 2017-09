Valódi pokolbéli kreatúrát fedezett fel egy kutatócsoport: egy hangyát, amely szokatlan szájszervével ellenfeleinek testnedveid szívta ki. Szerencsére a horrorisztikus állat már nincs az élők sorában, 98 millió évvel ezelőtt halt ki, a most leírt példányt egy borostyán fogságában találták meg Mianmarban.

A rovar a Linguamyrmex vladi tudományos nevet kapta és az úgynevezett „pokolhangyák” csoportjába tartozik.

Ezek az élőlények még a kréta időszakban éltek, mára kihaltak, közös jellemzőjük furcsa, függőlegesen mozgó szájszervük volt. Nevükkel ellentétben a pokolhangyák nem ősei a modern hangyáknak, egy olyan törzscsoportba tartoztak, ami még azelőtt kihalt, hogy minden, ma élő hangya közös őse feltűnt volna az élet színpadán.

A jól ismert, lefelé mutató rágókkal szemben az L. vladi pengeéles, kaszaszerű szájszervvel rendelkezett, amely egyetlen mai hangya szájszervére sem emlékeztet. A bizarr rágókat érzékelőszőrök vették körül, ezek arra szolgáltak, hogy az ősrovar állkapcsa félelmetes sebességgel záródjon össze.

Vámpírszerű életmód

Az L. vladi fején szarvszerű függelékek helyezkedtek el, ezek vélhetően arra szolgáltak, hogy a zsákmányt a földre nyomják, míg a vérszomjas hangya a felfelé néző rágójával beleszúr a préda testébe.

A kutatást jegyző New Jersey Institute of Technology kutatói a rágók között egy tubusszerű csatornára is felfigyeltek, úgy gondolják, a pokolhangyák – akár egy ízeltlábú vámpír - ezzel szívták ki zsákmányuk vérnyirkát. A test elfogyasztása nem lett volna lehetséges, mivel a különös állkapocs miatt az ősállat képtelen volt a rágásra.

Fémmel erősítették meg a félelmetes fegyverzetet

A borostyánba zárt lelet röntgenvizsgálatakor derült ki, hogy a fejen található szarvak fémrészecskékkel voltak megerősítve. A fémet a prédából vonhatták ki, hogy a táplálékszerzésben nélkülözhetetlen testrészeket az ősrovar ellenállóbbá tegye. Szükség is volt erre, ugyanis ha a rágókkal az ősrovar elvétette az áldozatát (vagy keresztülszúrta annak testét), a szájszerv iszonyatos erővel ütközött neki a szarvaknak.

A különleges faj leírása a Systematic Entomology című tudományos szakfolyóiratban jelent meg.