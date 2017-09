Tömeggyilkosság történhetett az Amazonas-medencében

Nyomozás indult Brazíliában, miután felmerült a gyanú, hogy illegális aranykitermelésben résztvevő munkások meggyilkolták egy rejtőzködő indián törzs legkevesebb tíz tagját az Amazonas-medencében – olvasható a hír a Science Alert tudományos portálon.

A feltételezett gyilkosságok még múlt hónapban történhettek a Brazília nyugati részén fekvő Jandiatuba folyó mentén. A szörnyű bűntettre valószínűleg sohasem derült volna fény, ha egy közeli városban a bányászok nem „dicsekednek el" borzalmas tettükkel.

Durva beszélgetés zajlott az egyik kocsmában" – nyilatkozta a The New York Times magazinnak Leila Silvia Burger Sotto-Maior, a brazíliai Nemzeti Indiánvédelmi Alapítvány (Funai) koordinátora. Elmondása alapján a diskurzus során döbbenetes részletek hangzottak el, a munkások többek között arról is beszámoltak, miként darabolták fel a holttesteket és dobták azokat a közeli folyóba.

Két gyanúsítottat azóta őrizetbe vett a rendőrség. Ha a vádak bebizonyosodnak, az azt jelentheti, hogy a szóban forgó törzs legalább egyötödét – nemcsak férfiakat, hanem nőket és gyerekeket is – legyilkolták a bányászok.

Nem lesz egyszerű az igazság kiderítése

A bűncselekmény az Amazonas-medence Javari-völgy néven ismert régiójában történhetett. A térség arról nevezetes, hogy több, a külvilágtól elzárt bennszülött törzs számára nyújt menedéket, mint bármelyik más hely a földön. A szakemberek az itt élő indián törzsek számát 20-ra becsülik, ami nagyjából 2000 embert jelent.

A szakértők szerint az áldozatok a „Fleicheros" (magyarul: azok, akik nyilaznak) nevű törzsből kerülhettek ki, de mivel olyan népcsoportról van szó, ami egyáltalán nem tart kapcsolatot a külvilággal, és ezáltal adatok sincsenek róluk, a nyomozóknak nem lesz egyszerű dolga az igazság felgöngyölítése során. Ráadásul a terep – ahol a hatóságoknak kutakodnia kell – nagy és nehezen megközelíthető. Némileg segítheti a nyomozást, hogy a bárbeli beszélgetésről hangfelvétel készült, ráadásul a gyanúsítottak ékszereket, illetve használati tárgyakat is zsákmányolhattak a bennszülöttektől.

Az Amazonas-medencében élő törzsek létét már jó ideje veszélyeztetik az illegális bányamunkálatok és a helyzetet az sem segíti, hogy a bírálók szerint a döntéshozók csökkentették az indiánvédő szervezeteknek folyósított támogatásokat.