Ázsia gleccserjegének egyharmada eltűnik a klímaváltozás miatt

Ázsia gleccserjegének egyharmada el fog tűnni az évszázad végére, még akkor is, ha sikerül a globális felmelegedés mértékét 1,5 Celsius-fokban korlátozni.

A Nature című tudományos lapban bemutatott tanulmányuk szerint holland kutatók azt is megvizsgálták, mi történik, ha több mint 1,5 Celsius-fokkal növekszik a hőmérséklet az évszázad végére. Arra jutottak, hogy Ázsia gleccserjegének csaknem kétharmada eltűnhet, ha nem történik semmilyen erőfeszítés a klímaváltozás megfékezésére.

"Azokban a régiókban, ahol a gleccserek olvadékvize fontos a folyók táplálása szempontjából, a visszahúzódó gleccserek problémákat okozhatnak" - mondta a kutatást vezető Philip Kraaijenbrink, az Utrechti Egyetem munkatársa. "Sokan élnek olyan völgyekben, amelyek folyója - például az Indus, a Gangesz, a Brahmaputra - Ázsia magashegyeiből ered. Ezekben a völgyekben a folyó vizét termőföldek öntözésére, ivóvízként és duzzasztós vízerőművekhez használják" - mondta Kraaijenbrink.

A két évvel ezelőtti párizsi nemzetközi klímakonferencia résztvevői tűzték ki a 1,5 Celsius-fokos célt, de szakértők szerint teljesítéséhez hatalmas változásra van szükség a világ gazdaságában.

A tudósok összehasonlítottak 110 klímaszimulációs modellt, és arra jutottak, hogy az ázsiai magashegyi gleccserek nagyobb mértékű felmelegedésre hajlamosak, mint a globális átlag. Minden elemzett gleccser már most nagy tömeget vesztett, egyedül a Kína nyugati részén lévő Kunlun-hegység gleccserei jelentenek kivételt. Kraaijenbrink kiemelte: ha a hőmérséklet jelenlegi szintjén stabilizálódik is, évtizedekig folytatódna a gleccserek zsugorodása, amíg be nem áll az egyensúlyi állapot" - mondta a kutató. Hozzátette: optimista az az elképzelés, hogy a globális felmelegedés szintje 1,5 Celsius-fok alatt marad.