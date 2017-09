Extrém fekete égitest kering egy csillag körül

Éjfekete égitest kering egy távoli csillag körül – derítette ki egy friss kutatás.

A tőlünk 1400 fényévre található WASP-12b létezéséről már 2008 óta tudnak a szakemberek, így az egyik leginkább tanulmányozott Naprendszeren kívüli bolygónak (exobolygónak) számít. Most egy újabb tulajdonságára sikerült „fényt deríteni”: feketébb, mint a friss aszfalt.

A legfeketébb exobolygó

A WASP-12b az úgynevezett forró jupiterek csoportjába tartozik, azaz egy gázóriás, amelynek tömege negyvenszer nagyobb a Jupiter tömegénél. Nagyon közel kering a központi csillagához, mindössze 3,2 millió kilométerre van tőle (összehasonlításképpen a Nap-Föld távolság 150 millió kilométer). Emiatt a bolygó kötött tengelyforgású, vagyis a planéta tengelyforgásának időtartama pontosan megegyezik a keringési idejével, ami miatt mindig ugyanazt az oldalát mutatja a csillaga felé.

A The Astrophysical Journal Letters című csillagászati szakfolyóiratban megjelent legújabb kutatás most egy másik érdekességet is feltárt: a bolygó rendkívül fekete, atmoszférája a csillag által kisugárzott fény 94 százalékát elnyeli.

A bolygó fényvisszaverő képességét (albedóját) a Hubble űrteleszkópra szerelt spektográffal vizsgálták. Kiderült, hogy a WASP-12b albedója mindössze 0,064, sokkal alacsonyabb, mint például Holdunké (0,12).

Nem gondoltuk volna, hogy ilyen sötét exobolygót találunk” – mondta Taylor Bell, a planétát bemutató tanulmány első szerzője. „A forró jupiterek többsége a csillagfény nagyjából 40 százalékát veri vissza” – tette hozzá a szakember.

Miért ilyen sötét?

A WASP-12b napsütötte oldala elképesztően forró, 2600 Celsius-fok uralkodik rajta, ami lehetetlenné teszi a felhőképződést. Ennek következtében a csillagfény nem verődik vissza semmiről, hanem behatol a légkör mélyebb rétegeibe, ahol a hidrogénatomok elnyelik, és hő képződik (mintha a napos oldal egy kistömegű csillag lenne). A kutatók szerint ennek köszönhető az alacsony albedó.

A planéta éjszakai oldala már egészen más tészta. Itt 1000 fokkal hűvösebb van, ami lehetővé teszi a vízpára és a felhők képződését. Korábbi vizsgálatok már kimutatták a víz jelenlétét a WASP-12b atmoszférájában.

Mindezek ellenére mégsem lehet azt mondani, hogy a bolygó tökéletesen fekete lenne: a csillag felé néző oldalon extrém magas a hőmérséklet, így úgy izzik, akár az olvadt fém.

Egy halálraítélt világ

Mivel túlságosan közel kering a csillagához, azt is mondhatjuk, a WASP-12b halálra van ítélve, a fénylő égitest ugyanis lassan elszipkázza a bolygó teljes légkörét. A csillagászok számításai szerint 10 millió év múlva már semmi nem marad a fekete planétából.