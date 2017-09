Védőoltással jó eséllyel megelőzhető az influenza

Ahogy hűvösebbek lesznek a napok, egyre gyakoribbá válnak a meghűléses megbetegedések, azonban nem mindegy, hogy egyszerű nátháról, vagy makacs influenzavírusról van szó. A tünetek szinte teljesen egyformák, a kórokozók között különbséget tenni csak ezek alapján nem lehet. Az influenzavírus okozta megbetegedés védőoltással megelőzhető, még nem késő tennünk az egészségünk érdekében – hívja fel a figyelmet dr. Béres Zsuzsanna, a Budai Oltóközpont oltóorvosa.

A láz, a torok-, és fejfájás, az orrfolyás, a rossz közérzet, köhögés, hőemelkedés és az izomfájdalmak ugyanúgy lehetnek a meghűléses megbetegedések tünetei, mint az influenzavírusé. A különbség az, hogy egyedül az influenza képes egyszerre, egy időben több embert is megbetegíteni, illetve jellemző rá, hogy megkönnyíti egyéb légúti kórokozók bejutását a fertőzést követő időszakban. A szövődményes esetekben gyakran kórházba kerülnek a betegek, illetve halálesetek is előfordulnak.

Bizonyított a védőoltás hatékonysága

"Az influenza elleni védőoltás időről időre komoly érzelmi vitákat képes kavarni, de úgy gondolom, vannak olyan jól dokumentált epidemiológiai adatok világszerte, amik teljesen egyértelművé teszik a megelőzés fontosságát. Bizonyított, hogy az oltottság növelésével, a betegség lefolyása enyhébb, és ritkábban alakulnak ki szövődmények, csökken a halálesetek száma is. Ma már az is tudjuk, hogy a várandósan kapott védőoltás nem csak a mamát, hanem a babát is védi 4-6 hónapos korig" - mondja dr. Béres Zsuzsanna.

Az influenzavírus genetikailag rendkívül labilis, és amennyiben egy új törzs jelenik meg, az képes lehet komolyabb járványokat vagy akár világjárványokat is okozni.

A 2 év alattiak és a 60 év felettiek különösen veszélyeztetettek

"Ez az oka annak, hogy a vírus viselkedését csak találgatni lehet. A betegség fertőzőképességét az okozza, hogy csekély számú kórokozóval történő találkozás is megbetegíthet. Cseppfertőzéssel terjed elsősorban, de a tárgyakra került vírus is fertőzhet. Bizonyos korcsoportok különösen fogékonyak a fertőzésre, ők a 60 év felettiek, és a 2 év alattiak, valamint a krónikus betegségekben szenvedők, de gyakorlatilag bárki megbetegedhet."

A doktornő felhívja a figyelmet, hogy a nemzetközi ajánlások már fél éves kor felett mindenki számára javasolják az influenza oltás beadását, sőt az oltás optimális esetben a családtervezésnek is része kellene, hogy legyen, hiszen a kisbaba fél éves koráig teljesen védtelen.

Jelenleg évente ismételni kell az oltást

"A kutatási eredmények tükrében, talán hamarosan olyan oltóanyag áll majd rendelkezésre, melyet nem kell évente ismételni. A vakcina nem okozhat megbetegedést, hiszen nem a kórokozót juttatjuk a szervezetbe, csupán annak azon alkotóelemeit, amit az immunrendszer felismerni képes, így a vírussal találkozva már sokkal gyorsabban tud reagálni, és az nem lesz képes szaporodni" - mondja dr. Béres Zsuzsanna.

Az oltás után fellépő influenzaszerű tünetek kialakulásának oka gyakran az, amit tévesen az oltás számlájára írnak, hogy ebben az időszakban sok hasonló tüneteket okozó kórokozó fertőzhet minket, és ahogy említettem ezek hasonló tüneteket okozhatnak, mint az influenza, de súlyos szövődmények nem jellemzőek, és kevésbé fertőző. Lényeges lehet a megelőzés szempontjából a zsúfolt helyek kerülése, a gyakori kézmosás, szellőztetés, és papír zsebkendő használata.

Fontos megjegyezni, hogy a védettség két hét alatt kialakul, és egy évig tart, az oltást tehát évente ismételni kell.

Forrás: Budai Oltóközpont, purecom