Nehézfémeket eltávolító anyagot fejlesztettek kínai tudósok

Kínai tudósok olyan új anyagot fejlesztettek ki, amelyik kiválasztja és magába szívja a nehézfémionokat a szerves trágyából, hogy ezáltal mérsékeljék a talajszennyezést.

A nanoösszetevőkből álló porózus anyagot, vagyis nanokompozitot a kínai tudományos akadémia hofeji fizikai kutatóintézetének Vu Csengjen vezette kutatócsoportja hozta létre.

A háziállatok trágyájának a takarmány miatt magas a nehézfémtartalma, ez szennyezi a környezetet és veszélyes az emberre is - írták a tudósok a Journal of Agriculture and Food Chemistry című szaklap friss számában.

Agyag és faszén használatával Vu kutatócsoportja könnyen és költséghatékonyan előállítható, környezetbarát nanokompozit anyagot fejlesztett, amelyik távol tartja a nehézfémionokat a növények gyökérzetétől - olvasható a lapban.