Nagyon különös objektumot láttak a Naprendszerben

Különös objektumot kapott lencsevégre a Hubble teleszkóp a Mars és Jupiter közötti aszteroidaövben: két egymás körül keringő aszteroidát, amik egyetlen üstökösnek tűnnek. Ez a legelső olyan bináris aszteroida, ami egyúttal üstökösnek is minősíthető – írja a Phys.org tudományos hírportál.

2016 szeptemberében a 288P aszteroida eléggé közel került a Földhöz, hogy a csillagászok alaposabban is megvizsgálhassák a Hubble űrteleszkóppal.

Két dolog miatt is nagyon érdekes

A képeket elemezve kiderült, hogy amit addig a tudósok egyetlen objektumnak hittek, valójában kettő, ráadásul szinte teljesen azonos tömegűek és alakúak. Egymás körül keringenek, a köztük lévő távolság mindössze 100 kilométer.

E felfedezés már önmagában is rendkívüli, kiderült azonban még valami, ami alaposan meglepte a kutatókat. Ahogy a 288P a Naphoz közeledett, a rajta lévő vízjég egyre erősebben szublimált, amitől az üstökösökre jellemző csóvaforma alakult ki. Emiatt a 288P lett az első olyan bináris aszteroida, amelyről bebizonyították, hogy a fő kisbolygó-öv egyik üstököse is.

A Mars és Jupiter közötti aszteroidaövben lévő üstökösök keletkezését és fejlődését azért fontos megérteni, mert általuk képet kaphatunk Naprendszerünk korai időszakáról. Többek között a fő kisbolygó-öv kométái segíthetik megválaszolni azt a kérdést is, hogy miként került víz a Földre. Sajnos a 288P-hez hasonló égitestekből csak nagyon keveset ismerünk, ezért is fontos tanulmányozni a most megfigyelt rendszert.

Nagyon fiatal képződmény

A kutatók számításai szerint a két aszteroida nagyjából 5000 éve létezik bináris rendszerként. Előtte valószínűleg egyetlen kisbolygó volt, ami idővel – valószínűleg gyors forgása miatt – szétdarabolódott.

Az eredményeket a csillagászok a Nature magazinban publikálták.