Magyar kutatónőket díjaztak

A növények C-vitamin termelésének fokozásához, illetve a vérzékenység és a trombózis korszerűbb kezeléséhez járulhatnak hozzá a L'Oréal - UNESCO A nőkért és a tudományért ösztöndíj idei díjazottjainak kutatási eredményei. Tóth Szilvia Zita növénybiológus és Wohner Nikolett kutatóorvos hétfőn a Magyar Tudományos Akadémián vehették át a négymillió forint összdíjazású elismerést.

A tudományos munkájukban fiatal nőket ösztönző elismerést akadémikusokból álló zsűri ítélte oda Tóth Szilvia Zitának és Wohner Nikolettnek. A díjjal járó pénzösszeget szakmai és személyes célokra egyaránt szabadon fel lehet használni.

A díjazottak

Tóth Szilvia Zita a C-vitamin termelését, sejten belüli szállítását és raktározását, valamint növényekben betöltött szerepeit vizsgálja. Kutatásai jelentős mértékben hozzájárulhatnak magas C-vitamintartalmú zöldség- és gyümölcsfajták előállításához, ami táplálkozástudományi, mezőgazdasági és élelmiszeripari szempontból is nagy jelentőséggel bírna. Kutatásai során csoportjával azt is felfedezte, hogy a C-vitaminnak jelentős szabályozó szerepe van a zöldalgák hidrogéntermelésében. A nevéhez köthető szabadalom által a biohidrogén-termelés akár ipari méretekben is megvalósulhat.

Wohner Nikolett a vérzékenységgel járó von Willebrand betegség vizsgálata közben tett fontos felfedezéseket, miszerint a betegség kialakulásáért részben egy olyan receptor a felelős, amely egy fontos véralvadási faktor mutációit a vérből kivonja, meggátolva ezzel az alvadást. A kutatásból kiderül, hogy a receptor gátlása fontos előrelépést jelentene a vérzékenység kezelésében. A vizsgálatok kitértek a trombózist okozó vérrögök összetételére is, Wohner Nikolett ezen összetevők hatásainak vizsgálatában ért el jelentős eredményeket, amelyek a későbbiekben segíthetik a trombózis gyógyítását.

43 kutatónőt díjaztak idáig

Az elmúlt 15 évben 43 magyar kutatónő részesült az ösztöndíjban, a vállalat eddig 52,6 millió forintot osztott szét a magyar tudós nők között. Az alapítók törekvése a díj megalapításakor az volt, hogy a tudománnyal foglalkozó nőket minél többen megismerjék - támogatva ezzel karrierjüket.

A külföldön már csaknem húszéves hagyománnyal rendelkező program magyarországi változatára minden évben olyan tudós nők nyújthatják be pályázatukat, akik tudományos munkájukkal az élet- vagy az anyagtudományok valamely részterületének feltárásán fáradoznak, és magyar felsőoktatási kutatási intézményekben, illetve az MTA kutatóintézeteiben dolgoznak. A program védnöke a Magyar Tudományos Akadémia.