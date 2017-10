Ezt biztos nem tudta a leghíresebb magyar betyárról

A leghíresebb magyar betyár kétségtelenül Rózsa Sándor, akinek varázsereje volt és a golyó sem fogott rajta. Legalábbis így tartották. Annyira népszerű volt, hogy pénzért mutogatták a piactéren.

Rózsa Sándor 1813-ban született a szegedi tanyavilágban. Már az apja is lótolvaj volt, fel is akasztották, amikor Rózsa Sándor még gyerek volt. Hogy az apja is bűnözőként élt, az megpecsételte a sorsát, sokan már azelőtt előítéletesek voltak vele, hogy bármit elkövetett volna. 23 évesen aztán két társával ellopott két tehenet, amiért másfél év börtönre ítélték, és háromhavonta 25 botütést kapott.

A szegedi börtönből azonban tíz hónap után megszökött, és klasszikus futóbetyár lett belőle, élete a folyamatos a menekülésről és a bujkálásról szólt. Lovakat és marhákat lopott az alföldön, postakocsikat és tanyákat rabolt ki. Hatvan jegyzett bűntette volt és körülbelül harminc embert ölt meg, köztük katonákat is. 1845-re belefáradt az állandó menekülésbe és kegyelmi kérvényt nyújtott be a királynak, V. Ferdinándnak, mert szeretett volna becsületes életet élni, de a kérvényét elutasították. Rózsa egy igazi etalon volt azoknak a férfiaknak, akik a társadalom peremére csúsztak. Sok juhász és a bojtár követte a példáját és betyárnak álltak.

1848-ban Kossuth Lajos engedélyével és menlevelével csatlakozott a szabadságharchoz, 150 fős szabadcsapata volt, ami gyakorlatilag betyárokból állt. Furcsa megjelenésükkel és harci stílusukkal sok győzelmet arattak a déli határnál, a szerb janicsárok főleg az ostorral nem tudtak mit kezdeni.

A csapatát rövid idő után feloszlatták, mert azért a bűnözői vér ott volt bennük, és a felszabadított városokat és falukat gyakran kirabolták.

A Rózsáról kialakult hősi képhez valószínűleg nagyban hozzájárult, hogy harcolt a szabadságharcban.

Időközben letelepedett Szeged környékén, megnősült és csikósnak állt. A szabadságharc leverése után újra üldözni kezdték, mert azt terjesztették róla, hogy egy forradalmi szervezkedés vezetője. Épphogy el tudott menekülni otthonról amikor rajtaütöttek, egy katonát meg kellett ölnie. Magas vérdíjat tűztek ki a fejére, 10 ezer koronát fizettek volna annak, aki előkeríti. A hajtóvadászat mellett szigorú intézkedéseket hoztak az elfogása ügyében, komoly büntetésre számíthatott az, aki Rózsa Sándornak enni adott vagy elszállásolta. Az emberek abban az időben a nevét is csak félve ejtették ki. Végül 1857-ben az egyik barátja, Katona Pál adta ki a hatóságoknak.

Az ügyész azt szerette volna, ha felakasztják, de akkora hős volt a szegény emberek között, hogy nem merték kivégeztetni, ezért életfogytiglant kapott. A büntetését a kufsteini várban kezdte.

Annyira népszerű volt, hogy vasárnaponként pénzért lehetett megnézni a piactéren.

Később átkerült Theresienstadtba, onnan pedig Péterváradra, ahonnan mindenki nagy meglepetésére amnesztiával szabadult.

Szabadulása után Pestre ment, szeretett volna rendőr lenni, de elutasították a kérését, mert analfabéta volt.

Próbált jó útra térni, de a nyugodt élete nem tartott sokáig, csatlakozott Csonka Ferenc bandájához, akikkel postakocsikat raboltak ki. Megpróbáltak egy vonatot is kirabolni, de többszöri próbálkozás után sem sikerült megállítaniuk, ezért Kisteleknél felszedték a síneket, és a bokrok között elbújva vártak. A vonat kisiklott, de váratlan dolog történt. A vonat tele volt katonákkal, akik tüzelni kezdtek a betyárokra. Gyorsan elmenekültek, viszont Rózsa megsérült.

Ezután elkezdődött a betyárok központi kiiktatása, Ráday Gedeon királyi biztos egy csellel Szegedre csalta Rózsát, és ott elfogatta. Kivégezni megint nem merték, mert nem akartak mártírt csinálni belőle. Életfogytiglanit kapott, a szamosújvári börtönben először szabóként dolgozott, miután legyengült harisnyakötés volt a munkája. Tüdőbetegségben halt meg 1878. november 22-én.

Rózsa Sándor volt a magyar Robin Hood, állítólag csak gazdagoktól lopott, másokkal bőkezű volt és szeretett jutalmakat osztogatni. A szóbeszéd szerint a megszerzett zsákmányt egyenlően osztotta el a társai között. Az akkori emberek szemében igazi szupersztár volt, különféle szupererőkkel ruházták fel, egyesek szerint varázsereje volt, amit boszorkányoktól kapott, de azt is mondták, hogy Rózsán nem fog a golyó.

A betyárkirály több mint harminc embert megölt, mégis hősként tisztelték mindenhol, még a határon túl is ismerték a nevét, és tudták, hogy semmi jót nem jelentett, ha Rózsa Sándor összehúzta a szemöldökét.