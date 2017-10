Visszatért a halálból egy faj

Hivatalosan is visszatért a halálból a csaknem száz évig kihaltnak vélt Lord Howe-szigeti botsáska, amelynek néhány évvel ezelőtt ugyan felfedezték egy feltételezett populációját, ám csak most sikerült tudományosan is bizonyítani, hogy az ausztráliai faj nem tűnt el a Föld színéről.